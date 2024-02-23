دوري أبطال إفريقيا - بترو أتليتكو ثاني المتأهلين لربع النهائي.. وبطاقة وحيدة لـ 3 فرق عربية

الجمعة، 23 فبراير 2024 - 21:53

كتب : FilGoal

بترو أتليتكو

تأهل بترو أتليتكو الأنجولي إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بعدما فرض التعادل على الهلال السوداني بدون أهداف.

ورفع بترو أتليتكو رصيده لـ 9 نقاط من انتصارين و3 تعادلات متتالية تاركا البطاقة الأخيرة للتأهل بين الهلال والترجي والنجم الساحلي التونسيان.

وظل رصيد الهلال 5 نقاط في المركز الثاني متفوقا على الترجي بفارق الأهداف والمواجهات المباشرة ويتذيل النجم الساحلي الترتيب برصيد 4 نقاط.

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ويلتقي الترجي والنجم غدا في قمة تونسية ستوضح أكثر شكل الصراع على البطاقة الثانية.

وبذلك ستشهد المجموعة الثالثة تأهل فريق عربي وحيد من أصل 3.

وتعد تلك المرة الثانية على التوالي للفريق الأنجولي الذي يتأهل فيها لربع نهائي المسابقة القارية.

وأصبح بترو أتليتكو ثاني الفرق المتأهلة للدور ربع النهائي بعد أسيك ميموزا الإيفواري عن المجموعة الثانية.

وبالنسبة للفرق المصرية، يحتاج الأهلي نقطة من أجل التأهل للدور المقبل خلال المباراة الأخيرة ضد يانج أفريكانز التنزاني.

فيما يأمل بيراميدز في تحقيق الفوز في آخر مباراتين لخطف بطاقة العبور عن المجموعة الأولى.

بترو أتليتكو الهلال السوداني دوري أبطال إفريقيا ، كانو
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