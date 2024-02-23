خالد بيبو: شخصية الأهلي وراء الفوز على ميدياما

الجمعة، 23 فبراير 2024 - 21:19

كتب : حسام نور الدين

خالد بيبو - الأهلي

يرى خالد بيبو مدير الكرة في الأهلي أن شخصية الفريق ساهمت في الفوز على ميدياما.

وانتصر الأهلي على ميدياما الغاني في ملعب بابا يارا بهدف دون رد لحساب الجولة الخامسة من دور المجموعات.

وقال بيبو عبر حساب الأهلي على "فيسبوك": "الأهلي استحق الفوز والخروج بنقاط المباراة الثلاث".

وأضاف "شخصية الأهلي تغلبت على الظروف الصعبة التي واجهت الفريق خلال رحلة السفر إلى غانا، وخبرات اللاعبين تفوقت في النهاية وأن الجميع كان على قدر المسؤولية، حتى تمكن الأهلي من تحقيق الفوز".

وواصل "كان هناك تجهيز جيد للاعبين فنيا وبدنيا خلال الفترة الماضية، ولكن شخصية اللاعبين وخبراتهم كان لها دور في تخطي ما مروا به من ظروف صعبة خلال الأيام الماضية وخاصة قبل مباراة ميدياما".

وواصل الأهلي سلسلة اللاهزيمة في دوري أبطال إفريقيا منذ الخسارة 5-2 ضد صنداونز برصيد 15 مباراة بـ 10 انتصارات و5 تعادلات.

ورفع الأهلي رصيده لـ 9 نقاط واقترب من التأهل لربع النهائي بفارق 4 نقاط عن شباب بلوزداد ويانج أفريكانز قبل لقائهما.

فيما يتذيل ميدياما الترتيب برصيد 3 نقاط.

ويحتاج الأهلي من لقاء يانج أفريكانز يوم الجمعة المقبل للتعادل على أقل تقدير لضمان صدارة المجموعة.

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