وسام أبو علي: أشعر أنني أليق بالأهلي.. وجئت من درجة حرارة -20 وهنا 35

الجمعة، 23 فبراير 2024 - 20:52

كتب : FilGoal

وسام أبو علي - الأهلي

أبدى وسام أبو علي لاعب الأهلي سعادته للمشاركة مع الفريق بشكل رسمي، وأوضح الفارق بين الأجواء في أوروبا وغانا.

وشارك الفلسطيني بديلا للفرنسي أنتوني موديست وكاد أن يسجل هدفا لولا تصدي الحارس في مباراته الرسمية الأولى.

وقال أبو علي عبر حساب الأهلي على "فيسبوك": "سعيد بالفوز وهو الأهم للجميع، أول مباراة لي وسعيد بالمشاركة وانتظرت هذه اللحظة كثيرا بقميص الأهلي".

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وعن فارق درجات الحرارة أجاب قائلا: "الأجواء مختلفة كثيرا، جئت من درجة حرارة -20 وهنا درجة الحرارة 35".

وأكمل "أشعر أنني أليق بالنادي لا أشعر باختلاف وسأفوز بألقاب عديدة".

وأتم "كنت أود التسجيل اليوم لكن الأهم الفوز وفي المباريات المقبلة سأسجل".

وواصل الأهلي سلسلة اللاهزيمة في دوري أبطال إفريقيا منذ الخسارة 5-2 ضد صنداونز برصيد 15 مباراة بـ 10 انتصارات و5 تعادلات.

ورفع الأهلي رصيده لـ 9 نقاط واقترب من التأهل لربع النهائي بفارق 4 نقاط عن شباب بلوزداد ويانج أفريكانز قبل لقائهما.

فيما يتذيل ميدياما الترتيب برصيد 3 نقاط.

ويحتاج الأهلي من لقاء يانج أفريكانز يوم الجمعة المقبل للتعادل على أقل تقدير لضمان صدارة المجموعة.

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