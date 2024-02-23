وسام أبو علي: أشعر أنني أليق بالأهلي.. وجئت من درجة حرارة -20 وهنا 35
الجمعة، 23 فبراير 2024 - 20:52
كتب : FilGoal
أبدى وسام أبو علي لاعب الأهلي سعادته للمشاركة مع الفريق بشكل رسمي، وأوضح الفارق بين الأجواء في أوروبا وغانا.
وسام أبو علي
النادي : الأهلي
وشارك الفلسطيني بديلا للفرنسي أنتوني موديست وكاد أن يسجل هدفا لولا تصدي الحارس في مباراته الرسمية الأولى.
وقال أبو علي عبر حساب الأهلي على "فيسبوك": "سعيد بالفوز وهو الأهم للجميع، أول مباراة لي وسعيد بالمشاركة وانتظرت هذه اللحظة كثيرا بقميص الأهلي".
وعن فارق درجات الحرارة أجاب قائلا: "الأجواء مختلفة كثيرا، جئت من درجة حرارة -20 وهنا درجة الحرارة 35".
وأكمل "أشعر أنني أليق بالنادي لا أشعر باختلاف وسأفوز بألقاب عديدة".
وأتم "كنت أود التسجيل اليوم لكن الأهم الفوز وفي المباريات المقبلة سأسجل".
video:1
حسين الشحات يفتتح التسجيل للأهلي#دوري_أبطال_أفريقيا pic.twitter.com/vTJpT51maX— beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 23, 2024
وواصل الأهلي سلسلة اللاهزيمة في دوري أبطال إفريقيا منذ الخسارة 5-2 ضد صنداونز برصيد 15 مباراة بـ 10 انتصارات و5 تعادلات.
ورفع الأهلي رصيده لـ 9 نقاط واقترب من التأهل لربع النهائي بفارق 4 نقاط عن شباب بلوزداد ويانج أفريكانز قبل لقائهما.
فيما يتذيل ميدياما الترتيب برصيد 3 نقاط.
ويحتاج الأهلي من لقاء يانج أفريكانز يوم الجمعة المقبل للتعادل على أقل تقدير لضمان صدارة المجموعة.