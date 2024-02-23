كولر: كريم وليد سيطر على منتصف الملعب.. وتعلمت درسا من هذه الرحلة

الجمعة، 23 فبراير 2024 - 20:37

كتب : FilGoal

مارسيل كولر - الأهلي

أبدى مارسيل كولر المدير الفني لـ الأهلي سعادته بالفوز على ميدياما في غانا، وكشف عن الدرس الذي تعلمه من هذه الرحلة.

وانتصر الأهلي على ميدياما الغاني في ملعب بابا يارا بهدف دون رد لحساب الجولة الخامسة من دور المجموعات.

وقال كولر عبر بي إن سبورتس: "سعداء بالفوز بعد مباراة صعبة ومعقدة، وكنا نعرف أنه يجب تحفيز اللاعبين بين الشوطين لأن الطقس كان صعبا وحققنا الفوز".

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وأكمل "والآن نحن أول فريق مصري يفوز في هذا الملعب".

وعبر حساب الأهلي على "فيسبوك" أضاف: "المنافس كان قويا وسبب لنا مشاكل، ومن الصعب أن نلعب بأسلوبنا على هذه الأرضية، وتعلمت درسا جديدا من لقاء اليوم، هذه إفريقيا ولابد من التعامل مع كل الظروف".

وأردف "طلبت من اللاعبين بين الشوطين أن يكون لدينا إرادة وإصرار للفوز وقدموا ما طلبته، ومنذ قدومنا كان هدفنا الفوز، الهدف الأول كان مكافأة وسجلنا هدفا رائعا".

وأشاد بكريم وليد قائلا: "قدم مباراة كبيرة وينقصه الدخول في أجواء المباريات وفاز بكل الالتحامات وسيطر على منتصف الملعب الإصابة شد في السمانة خفيف بسبب المجهود الكبير المبذول".

وأتم "وسام أبو علي خاض أول مباراة وركض كثيرا ويضغط جيدا كما أريد، وفي الوقت القصير الذي شارك به ظهر جيدا".

وواصل الأهلي سلسلة اللاهزيمة في دوري أبطال إفريقيا منذ الخسارة 5-2 ضد صنداونز برصيد 15 مباراة بـ 10 انتصارات و5 تعادلات.

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