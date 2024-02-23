طبيب الأهلي يوضح التشخيص المبدئي لإصابتي كريم وليد وياسر إبراهيم

أوضح أحمد جاب الله طبيب الأهلي التشخيص المبدئي لإصابتي كريم وليد وياسر إبراهيم.

وتعرض الثنائي للإصابة خلال لقاء ميدياما والذي انتهى بفوز الأهلي بهدف دون رد.

وقال جاب الله عبر حساب النادي على "فيسبوك": "إصابة ياسر إبراهيم بألم في الخلفية وكريم وليد بشد في السمانة، وسنجرى فحوصات بعد المباراة مباشرة".

وأجرى مارسيل كولر أول تغييرين في اللقاء بخروج كريم وليد للإصابة وعوضه رامي ربيعة وشارك لأول مرة وسام أبو علي بدلا من موديست في الدقيقة 67.

وسقط ياسر إبراهيم أرضا متأثرا بالإصابة وتلقى العلاج لكن لم يستطع مواصلة اللقاء.

وقبل ربع ساعة على نهاية اللقاء شارك كل من رضا سليم وأكرم توفيق بدلا الشحات وياسر، وعاد ربيعة بهذا التغيير لمركز قلب الدفاع بجوار عبد المنعم.







































وواصل الأهلي سلسلة اللاهزيمة في دوري أبطال إفريقيا منذ الخسارة 5-2 ضد صنداونز برصيد 15 مباراة بـ 10 انتصارات و5 تعادلات.

ورفع الأهلي رصيده لـ 9 نقاط واقترب من التأهل لربع النهائي بفارق 4 نقاط عن شباب بلوزداد ويانج أفريكانز قبل لقائهما.

فيما يتذيل ميدياما الترتيب برصيد 3 نقاط.

ويحتاج الأهلي من لقاء يانج أفريكانز يوم الجمعة المقبل للتعادل على أقل تقدير لضمان صدارة المجموعة.