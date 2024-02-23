متخطيا الصعاب.. الأهلي يضع قدما في ربع نهائي أبطال إفريقيا بهدف الشحات ضد ميدياما

أصبح الأهلي على أعتاب التأهل لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بالفوز على ميدياما الغاني في ملعب بابا يارا بهدف دون رد لحساب الجولة الخامسة من دور المجموعات.

سجل حسين الشحات هدف اللقاء الوحيد.

وواصل الأهلي سلسلة اللاهزيمة في دوري أبطال إفريقيا منذ الخسارة 5-2 ضد صنداونز برصيد 15 مباراة بـ 10 انتصارات و5 تعادلات.

ورفع الأهلي رصيده لـ 9 نقاط بفارق 4 نقاط عن شباب بلوزداد ويانج أفريكانز قبل لقائهما، فيما يتذيل ميدياما الترتيب برصيد 3 نقاط.

ويحتاج الأهلي من لقاء يانج أفريكانز يوم الجمعة المقبل للتعادل على أقل تقدير لضمان صدارة المجموعة.

وتخطى الأهلي الصعاب بعدما تعرضت لحادث في مطار أكرا بسبب اصطدام سيارة خدمات بها وأصبحت غير قادرة على الطيران إلى كوماسي من أجل مواجهة ميدياما.

وصلت بعثة الأهلي إلى كوماسي أخيرا ظهر الخميس، بعد رحلة شاقة بدأت عصر أمس الأربعاء، وخاض اللقاء اليوم الجمعة بعد رفض كاف تأجيلها.







































التشكيل

قاد أنتوني موديست الهجوم، وبدأ كريم وليد لتعويض غياب مروان عطية بسبب الإيقاف.

وعاد بيرسي تاو للتشكيل بعد غيابه عن لقاء شباب بلوزداد.

وصف المباراة

تألق مصطفى شوبير مبكرا في الدقيقة 12 وتصدى ببراعة لفرصة أولى من أصحاب الأرض.

وبعد دقيقة توغل حسين الشحات صوب منطقة جزاء الفريق الغاني وسدد كرة مقوسة علت العارضة.

ومر لاعب ميدياما من محمد هاني في الجهة اليمنى لمنطقة الجزاء وسدد كرة في الشباك الخارجية لشوبير في الدقيقة 16.

وتألق شوبير في الدقيقة 21 وأبعد ركلة حرة مباشرة نفذها فاتاو وحوّلها لركنية.

وأشهر الحكم بطاقة صفراء أولى في اللقاء لكريم وليد في الدقيقة 29 ثم تبعها بأخرى لمحمد هاني بسبب الاعتراض على قراراته.

وفي الدقيقة 36 مرت رأسية لوموتي بجوار القائم الأيسر لشوبير.

وحاول موديست تهديد مرمى أصحاب الأرض لكن دون خطورة في الدقيقة 38.

وفي الدقيقة 42 تدخل ياسر إبراهيم ومنع تيتيه من الانفراد بعد تفوقه على محمد عبد المنعم، وانتهى الشوط الأول سلبيا.

استغل الأهلي الشوط الثاني بشكل جيد وفي الدقيقة 48 تلقى موديست تمريرة طولية من عمرو السولية ومرر الفرنسي تمريرة أرضية للشحات الذي سدد كرة سكنت الشباك بهدوء.

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وصل حسين الشحات لهدفه رقم 16 مع الأهلي في دوري أبطال إفريقيا.

ورفع الجناح الأيسر رصيده تهديفيا في دوري أبطال إفريقيا لـ 4 أهداف بواقع 2 ضد سانت جورج الإثيوبي و1 ضد ميدياما في الجولة الأولى للمجموعات.

وفي الدقيقة 51 واصل شوبير التألق في التصدي لتسديدة بعيدة المدى.

وأجرى مارسيل كولر أول تغييرين في اللقاء بخروج كريم وليد للإصابة وعوضه رامي ربيعة وشارك لأول مرة وسام أبو علي بدلا من موديست في الدقيقة 67.

وتألق شوبير في التصدي لرأسية تايلور ورد القائم متابعته لتظل شباك الأهلي نظيفة في الدقيقة 69.

وسقط ياسر إبراهيم أرضا متأثرا بالإصابة وتلقى العلاج لكن لم يستطع مواصلة اللقاء.

وقبل ربع ساعة على نهاية اللقاء شارك كل من رضا سليم وأكرم توفيق بدلا الشحات وياسر، وعاد ربيعة بهذا التغيير لمركز قلب الدفاع بجوار عبد المنعم.

وفي الدقيقة 84 شارك كريم فؤاد بدلا من بيرسي تاو في آخر تغييرات السويسري.

الأهلي حاول إضافة الهدف الثاني وكاد وسام أبو علي من التسديدة الأولى أن يسجل لكن الحارس تصدى لها ببراعة في الدقيقة 87، ثم تبعه رضا سليم برأسية بعد عرضية كريم فؤاد لكن لم تشكل خطورة.

الأهلي تحصل على ركنيتين وحاول تهدئة الأجواء في الدقائق الأخيرة بحثا عن ضمان التأهل ودون استقبال هدف متأخر.