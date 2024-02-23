من صناعة موديست.. الشحات يصل لهدفه الـ 16 في دوري أبطال إفريقيا
الجمعة، 23 فبراير 2024 - 19:44
كتب : FilGoal
تقدم الأهلي بهدف حسين الشحات على ميدياما الغاني في الجولة الخامسة من دور المجموعات لـ دوري أبطال إفريقيا.
حسين الشحات
النادي : الأهلي
وسجل الشحات هدف الأهلي في الدقيقة 48 بعد صناعة أنتوني موديست.
وصل حسين الشحات لهدفه رقم 16 مع الأهلي في دوري أبطال إفريقيا.
ورفع الجناح الأيسر رصيده تهديفيا في دوري أبطال إفريقيا لـ 4 أهداف بواقع 2 ضد سانت جورج الإثيوبي و1 ضد ميدياما في الجولة الأولى للمجموعات.
وساهم أنتوني موديست بالتمريرة الأرضية التي صنعت الهدف للأهلي، وهو ثاني هدف يصنعه الفرنسي بقميص الأهلي.
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حسين الشحات يفتتح التسجيل للأهلي#دوري_أبطال_أفريقيا pic.twitter.com/vTJpT51maX— beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 23, 2024
وأصبح الشحات في المركز الثالث بترتيب هدافي البطولة برصيد هدفين حيث يتصدر سانكارا كاراموكو ترتيب هدافي البطولة برصيد 4 أهداف بدءا من دور المجموعات.
ورفع الشحات رصيده التهديفي الموسم الجاري لـ 7 أهداف في 20 مباراة.
وفي حال انتصر الأهلي على ميدياما في لقاء اليوم سيضمن التأهل للدور المقبل دون النظر لباقي النتائج.