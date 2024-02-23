من صناعة موديست.. الشحات يصل لهدفه الـ 16 في دوري أبطال إفريقيا

تقدم الأهلي بهدف حسين الشحات على ميدياما الغاني في الجولة الخامسة من دور المجموعات لـ دوري أبطال إفريقيا.

وسجل الشحات هدف الأهلي في الدقيقة 48 بعد صناعة أنتوني موديست.

وصل حسين الشحات لهدفه رقم 16 مع الأهلي في دوري أبطال إفريقيا.

ورفع الجناح الأيسر رصيده تهديفيا في دوري أبطال إفريقيا لـ 4 أهداف بواقع 2 ضد سانت جورج الإثيوبي و1 ضد ميدياما في الجولة الأولى للمجموعات.

وساهم أنتوني موديست بالتمريرة الأرضية التي صنعت الهدف للأهلي، وهو ثاني هدف يصنعه الفرنسي بقميص الأهلي.

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وأصبح الشحات في المركز الثالث بترتيب هدافي البطولة برصيد هدفين حيث يتصدر سانكارا كاراموكو ترتيب هدافي البطولة برصيد 4 أهداف بدءا من دور المجموعات.

ورفع الشحات رصيده التهديفي الموسم الجاري لـ 7 أهداف في 20 مباراة.

وفي حال انتصر الأهلي على ميدياما في لقاء اليوم سيضمن التأهل للدور المقبل دون النظر لباقي النتائج.