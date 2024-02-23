جمال محمد علي: نفذنا ما تأخر فيه فينجادا.. وسنطلب من كاف استخراج الرخص التدريبية PRO

الجمعة، 23 فبراير 2024 - 18:32

كتب : رضا السنباطي

الاتحاد المصري لكرة القدم - اتحاد الكرة - بيان رسمي

أوضح جمال محمد علي مدير إدارة المدربين في اتحاد الكرة سبب توقف الدورات التدريبية للمديرين الفنيين في مصر.

وقال جمال محمد علي عبر إذاعة الشباب والرياضة: "توليت ملف إعادة الدورات التدريبية لمصر بعد غياب 7 سنوات".

وأضاف "نفذت متطلبات كاف الـ 8 لعودة الدورات التدريبية لمصر من جديد والتي تأخر فيها فينجادا".

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وأوضح "المتطلب الرئيسي كان المحتوى العلمي والذي يتم مراجعته من كاف وهو ما تم إقراره منهم، وجهزنا المحتوى العلمي لأكثر من 500 محاضرة واشترك فيها الكثير من الخبراء والمتخصصين، بإضافة فيديوهات وتم ترجمته أيضا".

وأردف "كاف أوقف استخراج الرخص التدريبية بشرط تعيين مدير فني لاتحاد الكرة، وبعد تعيين علاء نبيل فالشروط أصبحت مكتملة".

وأتم "سنطلب من الاتحاد الإفريقي تنظيم دورات تدريبية pro لنكون ثاني دولة بعد المغرب تقيم هذه الدورات".

وأجرى اتحاد الكرة دورات تدريبية لمدربي الدوري المصري لاستخراج الرخصة A، والتي بدأت في مارس 2023 وانتهت في يونيو من نفس العام.

وشارك فى الدورة 25 مدربا ومدربة، هم: على ماهر ومحمد عبد الكريم وعبد الظاهر السقا ومجدى عبد العاطى وعادل مصطفى وأمير عبد العزيز وعبد الباقى جمال وأحمد عبد المقصود وأمير عمر النور وخالد على ووليد سليمان وعمر إسلام ومحمد سعد وإسلام يوسف وأحمد عبده وخالد جلال وأميرة محمد وطارق سليمان وطلعت محرم وأحمد أيوب وعماد النحاس وميرهان يحيى ومحمد كمال ووائل رياض ومصطفى لطفى.

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