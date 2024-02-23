التشكيل - إيبوكا يقود هجوم سيراميكا.. وماجد هاني في وسط بلدية المحلة
الجمعة، 23 فبراير 2024 - 18:12
كتب : FilGoal
أعلن أيمن الرمادي المدير الفني لسيراميكا كليوباترا تشكيل فريقه ضد منافسه بلدية المحلة.
جون إيبوكا
النادي : سيراميكا كليوباترا
ويواجه سيراميكا كليوباترا منافسه بلدية المحلة في المباراة التي ستجمعهما في الجولة 14 ضمن منافسات الدوري المصري بعد قليل.
وجاء التشكيل كالتالي:
حراسة المرمى: محمد بسام
خط الدفاع: محمد شكري - أحمد رمضان - رجب نبيل - أحمد هاني
خط الوسط: محمد توني - محمد إبراهيم - أحمد بلحاج - فيفور أكيم - صديق إيجولا
خط الهجوم: جون إيبوكا
ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:
علي الجابرى - سعد سمير - خالد صبحي - عبد الرحمن جمال "بودي" - أحمد القرموطي - إبراهيم محمد - علاء شعبان - صامويل أمادي - مروان عثمان
وعلى الجانب الآخر أعلن أحمد عبد الرؤوف المدير الفني لبلدية المحلة تشكيل فريقه للمباراة.
وجاء على النحو التالي:
حراسة المرمى: محمود ماهر
خط الدفاع: علاء يحيى - محمد صابر - إسلام المزين - عبد الله جمعة
خط الوسط: يوسف حسن - ماجد هاني - أحمد كهرباء
خط الهجوم: محمد أميسي - حسام أشرف - إينوك بنجامين
ويحتل سيراميكا كليوباترا المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 15 نقطة.
بينما يأتي بلدية المحلة في المركز الـ12 برصيد 13 نقطة.