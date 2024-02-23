التشكيل - إيبوكا يقود هجوم سيراميكا.. وماجد هاني في وسط بلدية المحلة

أعلن أيمن الرمادي المدير الفني لسيراميكا كليوباترا تشكيل فريقه ضد منافسه بلدية المحلة.

ويواجه سيراميكا كليوباترا منافسه بلدية المحلة في المباراة التي ستجمعهما في الجولة 14 ضمن منافسات الدوري المصري بعد قليل.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: محمد شكري - أحمد رمضان - رجب نبيل - أحمد هاني

خط الوسط: محمد توني - محمد إبراهيم - أحمد بلحاج - فيفور أكيم - صديق إيجولا

خط الهجوم: جون إيبوكا

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

علي الجابرى - سعد سمير - خالد صبحي - عبد الرحمن جمال "بودي" - أحمد القرموطي - إبراهيم محمد - علاء شعبان - صامويل أمادي - مروان عثمان

وعلى الجانب الآخر أعلن أحمد عبد الرؤوف المدير الفني لبلدية المحلة تشكيل فريقه للمباراة.

وجاء على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود ماهر

خط الدفاع: علاء يحيى - محمد صابر - إسلام المزين - عبد الله جمعة

خط الوسط: يوسف حسن - ماجد هاني - أحمد كهرباء

خط الهجوم: محمد أميسي - حسام أشرف - إينوك بنجامين

ويحتل سيراميكا كليوباترا المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 15 نقطة.

بينما يأتي بلدية المحلة في المركز الـ12 برصيد 13 نقطة.