التشكيل - إيبوكا يقود هجوم سيراميكا.. وماجد هاني في وسط بلدية المحلة

الجمعة، 23 فبراير 2024 - 18:12

كتب : FilGoal

هدف جون إيبوكا الأول مع سيراميكا ضد فاركو

أعلن أيمن الرمادي المدير الفني لسيراميكا كليوباترا تشكيل فريقه ضد منافسه بلدية المحلة.

ويواجه سيراميكا كليوباترا منافسه بلدية المحلة في المباراة التي ستجمعهما في الجولة 14 ضمن منافسات الدوري المصري بعد قليل.

وجاء التشكيل كالتالي:

أخبار متعلقة:
بسبب حريق في المدينة.. الموافقة على تأجيل مباراة فالنسيا ضد غرناطة مؤتمر أرتيتا: لا نحتاج إلى مهاجم.. وهناك 5 أو 6 لاعبين قادرون على فعل المزيد ريال مدريد يعلن إصابة خوسيلو جوارديولا: دي بروين ليس مصابا.. ومتأكد من عودة يونايتد

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: محمد شكري - أحمد رمضان - رجب نبيل - أحمد هاني

خط الوسط: محمد توني - محمد إبراهيم - أحمد بلحاج - فيفور أكيم - صديق إيجولا

خط الهجوم: جون إيبوكا

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

علي الجابرى - سعد سمير - خالد صبحي - عبد الرحمن جمال "بودي" - أحمد القرموطي - إبراهيم محمد - علاء شعبان - صامويل أمادي - مروان عثمان

وعلى الجانب الآخر أعلن أحمد عبد الرؤوف المدير الفني لبلدية المحلة تشكيل فريقه للمباراة.

وجاء على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود ماهر

خط الدفاع: علاء يحيى - محمد صابر - إسلام المزين - عبد الله جمعة

خط الوسط: يوسف حسن - ماجد هاني - أحمد كهرباء

خط الهجوم: محمد أميسي - حسام أشرف - إينوك بنجامين

ويحتل سيراميكا كليوباترا المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 15 نقطة.

بينما يأتي بلدية المحلة في المركز الـ12 برصيد 13 نقطة.

جون إيبوكا الدوري المصري سيراميكا كليوباترا بلدية المحلة
نرشح لكم
عضو رابطة الأندية يكشف سبب معاقبة جمهور الزمالك.. وتوضيح بشأن الشحات إيقاف قندوسي ضمن عقوبات الجولة 13 لـ الدوري المصري رابطة الأندية تعلن عقوبات مواجهة الإسماعيلي والزمالك في الدوري تأجيل مواجهة الأهلي ضد بيراميدز.. وتعديلات لمواعيد وملاعب في الجولة 14 من الدوري طبيب الأهلي: جراحة منظار استكشافي للركبة الأقرب لحالة ديانج.. وتطورات تأهيل الشناوي رئيس سوتشي الروسي يكشف لـ في الجول مصير صفقة محمد حمدي عامر حسين: الكمبيوتر لن يستطيع تنظيم مواعيد الدوري عامر حسين لـ في الجول: إذا تأجلت مباراة الأهلي وميدياما لن يلعب الأحمر ضد البلدية في الدوري
أخر الأخبار
عضو اتحاد الكرة: نفذنا ما تأخر فيه فينجادا.. وسنطلب من كاف استخراج الرخص التدريبية PRO 4 دقيقة | الكرة الإفريقية
التشكيل - إيبوكا يقود هجوم سيراميكا.. وماجد هاني في وسط بلدية المحلة 25 دقيقة | الدوري المصري
بسبب حريق في المدينة.. الموافقة على تأجيل مباراة فالنسيا ضد غرناطة 42 دقيقة | الكرة الأوروبية
مباشر أبطال إفريقيا - ميدياما (0) (0) الأهلي.. بطاقة صفراء جديدة 43 دقيقة | الكرة الإفريقية
مؤتمر أرتيتا: لا نحتاج إلى مهاجم.. وهناك 5 أو 6 لاعبين قادرون على فعل المزيد ساعة | الكرة الأوروبية
ريال مدريد يعلن إصابة خوسيلو ساعة | الدوري الإسباني
جوارديولا: دي بروين ليس مصابا.. ومتأكد من عودة يونايتد ساعة | الدوري الإنجليزي
تشكيل الأهلي - السولية وكريم وليد أساسيان.. وموديست يقود الهجوم أمام ميدياما ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الزمالك يعلن إسقاط عضوية مرتضى منصور 2 الحضري: حسام حسن لن يحل أزمة المنتخب لهذا السبب.. وأرفض التضخيم في شوبير 3 الأهلي يطلب تأجيل مباراة ميدياما بسبب حادث طائرة الفريق في غانا 4 خبر في الجول - طائرة الأهلي تتعرض لحادث في مطار أكرا وتعذر السفر إلى كوماسي لمواجهة ميدياما