بسبب حريق في المدينة.. الموافقة على تأجيل مباراة فالنسيا ضد غرناطة
الجمعة، 23 فبراير 2024 - 17:54
كتب : FilGoal
أعلن نادي فالنسيا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي X موافقة رابطة الأندية الإسبانية على تأجيل مباراة الفريق.
واندلع حريق هائل في مدينة فالنسيا الخميس الماضي في مبنى سكني ضخم يضم 138 شقة.
Aceptada la solicitud de aplazamiento del partido ante el @GranadaCF. La fecha y hora queda por determinar.
El @valenciacf, a través de Área Afición, se pondrá en contacto con todos los aficionados que tenían su entrada para este sábado. https://t.co/Jx8XcZRZxi— Valencia CF (@valenciacf) February 23, 2024
وكان من المقرر أن يلاقي فالنسيا منافسه غرناطة السبت المقبل في المباراة التي كانت ستجمعهما في الجولة 26 ضمن منافسات الدوري الإسباني.
ولم يتم الإعلان عن الموعد اللاحق للمباراة بعد حسب ما أعلنه نادي فالنسيا.
وتوفى 4 أشخاص وهناك 14 مفقودا وأيضا إصابات من رجال فريق الإطفاء الذين حاولوا دخول المبنى لإنقاذ السكان.
ويحتل فالنسيا المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 36 نقطة.
ويأتي غرناطة في المركز الـ19 أي قبل الأخير برصيد 14 نقطة.