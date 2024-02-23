بسبب حريق في المدينة.. الموافقة على تأجيل مباراة فالنسيا ضد غرناطة

أعلن نادي فالنسيا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي X موافقة رابطة الأندية الإسبانية على تأجيل مباراة الفريق.

واندلع حريق هائل في مدينة فالنسيا الخميس الماضي في مبنى سكني ضخم يضم 138 شقة.

وكان من المقرر أن يلاقي فالنسيا منافسه غرناطة السبت المقبل في المباراة التي كانت ستجمعهما في الجولة 26 ضمن منافسات الدوري الإسباني.

ولم يتم الإعلان عن الموعد اللاحق للمباراة بعد حسب ما أعلنه نادي فالنسيا.

وتوفى 4 أشخاص وهناك 14 مفقودا وأيضا إصابات من رجال فريق الإطفاء الذين حاولوا دخول المبنى لإنقاذ السكان.

ويحتل فالنسيا المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 36 نقطة.

ويأتي غرناطة في المركز الـ19 أي قبل الأخير برصيد 14 نقطة.