انتهت أبطال إفريقيا - ميدياما (0) (1) الأهلي.. إلى ربع النهائي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ميدياما الغاني ضد الأهلي في الجولة الخامسة من دور المجموعات لـ دوري أبطال إفريقيا.

ويتصدر الأهلي قمة المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط، بعد تعادله الأخير أمام شباب بلوزداد في المباراة التي أقيمت بالجزائر.

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انتهت

ق 87: وسام أبو علي كاد أن يسجل لكن تسديدته تصدى لها الحارس

ق 84: مشاركة كريم فؤاد بدلا من بيرسي تاو

ق 75: مشاركة رضا سليم وأكرم توفيق بدلا من حسين الشحات وياسر إبراهيم

ق 69: شوبير يتصدى لرأسية تايلور والقائم يمنع متابعة اللاعب

ق 67/ خروج كريم وليد وموديست ومشاركة ربيعة ووسام أبو علي

ق 51: تصويبة يتألق شوبير ويتصدى لها

ق 48: تمريرة طولية من السولية تصل لموديست الذي مرر للشحات وسدد في الشباك مسجلا الأول للأهلي

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 42: ياسر إبراهيم يتدخل في الوقت المناسب ويمنع تيتيه من الانفراد

ق 38: تصويبة من موديست لكن دون خطورة محققة.

ق 36: رأسية من لوموتي تمر بجوار القائم الأيسر لشوبير

ق 35: بطاقة صفراء لمحمد هاني بسبب الاعتراض على قرار الحكم

ق 29: بطاقة صفراء لكريم وليد

ق 21: ركلة حرة من فاتاو يبعدها شوبير ببراعة

ق 16: تسديدة من لاعب ميدياما بعد المرور من هاني وسدد كرة في الشباك الخارجية

ق 13: حسين الشحات يتلقى تمريرة ويتوغل داخل المنطقة ويسدد كرة تعلو العارضة

ق 12: شوبير يتألق ويمنع الأول ببراعة

بداية اللقاء