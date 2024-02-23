انتهت أبطال إفريقيا - ميدياما (0) (1) الأهلي.. إلى ربع النهائي
الجمعة، 23 فبراير 2024 - 17:54
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ميدياما الغاني ضد الأهلي في الجولة الخامسة من دور المجموعات لـ دوري أبطال إفريقيا.
ويتصدر الأهلي قمة المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط، بعد تعادله الأخير أمام شباب بلوزداد في المباراة التي أقيمت بالجزائر.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــا.
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انتهت
ق 87: وسام أبو علي كاد أن يسجل لكن تسديدته تصدى لها الحارس
ق 84: مشاركة كريم فؤاد بدلا من بيرسي تاو
ق 75: مشاركة رضا سليم وأكرم توفيق بدلا من حسين الشحات وياسر إبراهيم
ق 69: شوبير يتصدى لرأسية تايلور والقائم يمنع متابعة اللاعب
ق 67/ خروج كريم وليد وموديست ومشاركة ربيعة ووسام أبو علي
ق 51: تصويبة يتألق شوبير ويتصدى لها
ق 48: تمريرة طولية من السولية تصل لموديست الذي مرر للشحات وسدد في الشباك مسجلا الأول للأهلي
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 42: ياسر إبراهيم يتدخل في الوقت المناسب ويمنع تيتيه من الانفراد
ق 38: تصويبة من موديست لكن دون خطورة محققة.
ق 36: رأسية من لوموتي تمر بجوار القائم الأيسر لشوبير
ق 35: بطاقة صفراء لمحمد هاني بسبب الاعتراض على قرار الحكم
ق 29: بطاقة صفراء لكريم وليد
ق 21: ركلة حرة من فاتاو يبعدها شوبير ببراعة
ق 16: تسديدة من لاعب ميدياما بعد المرور من هاني وسدد كرة في الشباك الخارجية
ق 13: حسين الشحات يتلقى تمريرة ويتوغل داخل المنطقة ويسدد كرة تعلو العارضة
ق 12: شوبير يتألق ويمنع الأول ببراعة
بداية اللقاء