جوارديولا: دي بروين ليس مصابا.. ومتأكد من عودة يونايتد

الجمعة، 23 فبراير 2024 - 16:55

كتب : محمد مصطفى

بيب جوارديولا - كيفين دي بروين

أكد بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، جاهزية كيفين دي بروين لاعب وسط الفريق، لمواجهة بورنموث في الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال جوارديولا في تصريحات بالمؤتمر الصحفي قب المباراة: "دي بروين أفضل الآن، وليس مصابا، لا أعرف إذا كان جاهزًا بنسبة 100 % لست طبيبا، لكننا اتخذنا قرارًا جيدًا بعدم المخاطرة به ضد برينتفورد في الجولة الماضية بصرف النظر عن النتيجة".

وعن مستجدات إصابة جاك جريليش وجفارديول، قال بيب: "اللاعبان قريبان من العودة، ولكنهما لن يلعبا هذا الأسبوع".

أخبار متعلقة:
جوارديولا: أود تدريب منتخب في بطولة كبرى قبل اعتزال التدريب السير راتكليف: أريد طرد ليفربول ومانشستر سيتي من مكانهما تعليق من تين هاج على اجتماعه الأول مع راتكليف بعد استحواذه على مانشستر يونايتد

وعلق جوارديولا على تصريحات جيم راتكليف الشريك الجديد في مانشستر يونايتد، مؤكدًا إلى أنه ليس قلقا: "متأكد بأن يونايتد سيعود مع راتكليف، النادي يتقدم إلى الأمام".

وكان راتكليف أكد أنه سيعمل على تطوير النادي لإعادته مع الكبار، وطرد ليفربول ومانشستر سيتي من المقدمة.

وردًا على سؤال حول إعجاب راتكليف بما حققه سيتي، رد جوارديولا: "إنها حقيقة، الفرق تعترف بذلك وتريد أن تكون أقرب إلينا، منذ قدومي كان ليفربول دائما في المنافسة وكنت أتوقع تواجد يونايتد ولكن لم يحدث ذلك، هم يعرفون السبب وهذا ليس شأني".

وأكمل مدرب سيتي: "عندما كان يونايتد في المقدمة مع السير أليكس فيرجسون والجيل القديم روي كين وديفيد بيكهام، كانوا لاعبين كبار، كنا نتابعهم ومعجبين بهم ونتعلم منهم، ولذلك لدي شعور بأن إمكانهم العودة ."

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 56 نقطة بفارق 4 نقاط خلف ليفربول، ولكن سيتزن يملك مواجهة أقل.

مانشستر سيتي جوارديولا دي بروين جيم راتكليف
نرشح لكم
مؤتمر أرتيتا: لا نحتاج إلى مهاجم.. وهناك 5 أو 6 لاعبين قادرون على فعل المزيد جوارديولا: أود تدريب منتخب في بطولة كبرى قبل اعتزال التدريب مانشستر يونايتد يعلن إصابة هويلاند ومدة غيابه ليفربول يكشف موقف صلاح من نهائي الكأس.. ويستبعد 4 لاعبين للإصابة كلوب يكشف ما قاله للاعبيه بين شوطي لقاء لوتون مالك مانشستر يونايتد الجديد يثير الشكوك حول مستقبل ملعب أولد ترافورد مانشستر يونايتد يوضح إصابة لوك شاو.. ومدة الغياب كلوب: الجمهور والفريق غيرا المباراة ضد لوتون تاون
أخر الأخبار
التشكيل - إيبوكا يقود هجوم سيراميكا ضد بلدية المحلة 2 دقيقة | الدوري المصري
بسبب حريق في المدينة.. الموافقة على تأجيل مباراة فالنسيا ضد غرناطة 19 دقيقة | الكرة الأوروبية
مباشر أبطال إفريقيا - ميدياما (0) (0) الأهلي.. حسين يهدر الأول 20 دقيقة | الكرة الإفريقية
مؤتمر أرتيتا: لا نحتاج إلى مهاجم.. وهناك 5 أو 6 لاعبين قادرون على فعل المزيد 43 دقيقة | الكرة الأوروبية
ريال مدريد يعلن إصابة خوسيلو ساعة | الدوري الإسباني
جوارديولا: دي بروين ليس مصابا.. ومتأكد من عودة يونايتد ساعة | الدوري الإنجليزي
تشكيل الأهلي - السولية وكريم وليد أساسيان.. وموديست يقود الهجوم أمام ميدياما ساعة | الكرة المصرية
ثنائي بيراميدز جاهز لمواجهة مازيمبي ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الزمالك يعلن إسقاط عضوية مرتضى منصور 2 الحضري: حسام حسن لن يحل أزمة المنتخب لهذا السبب.. وأرفض التضخيم في شوبير 3 الأهلي يطلب تأجيل مباراة ميدياما بسبب حادث طائرة الفريق في غانا 4 خبر في الجول - طائرة الأهلي تتعرض لحادث في مطار أكرا وتعذر السفر إلى كوماسي لمواجهة ميدياما