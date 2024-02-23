جوارديولا: دي بروين ليس مصابا.. ومتأكد من عودة يونايتد

أكد بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، جاهزية كيفين دي بروين لاعب وسط الفريق، لمواجهة بورنموث في الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال جوارديولا في تصريحات بالمؤتمر الصحفي قب المباراة: "دي بروين أفضل الآن، وليس مصابا، لا أعرف إذا كان جاهزًا بنسبة 100 % لست طبيبا، لكننا اتخذنا قرارًا جيدًا بعدم المخاطرة به ضد برينتفورد في الجولة الماضية بصرف النظر عن النتيجة".

وعن مستجدات إصابة جاك جريليش وجفارديول، قال بيب: "اللاعبان قريبان من العودة، ولكنهما لن يلعبا هذا الأسبوع".

وعلق جوارديولا على تصريحات جيم راتكليف الشريك الجديد في مانشستر يونايتد، مؤكدًا إلى أنه ليس قلقا: "متأكد بأن يونايتد سيعود مع راتكليف، النادي يتقدم إلى الأمام".

وكان راتكليف أكد أنه سيعمل على تطوير النادي لإعادته مع الكبار، وطرد ليفربول ومانشستر سيتي من المقدمة.

وردًا على سؤال حول إعجاب راتكليف بما حققه سيتي، رد جوارديولا: "إنها حقيقة، الفرق تعترف بذلك وتريد أن تكون أقرب إلينا، منذ قدومي كان ليفربول دائما في المنافسة وكنت أتوقع تواجد يونايتد ولكن لم يحدث ذلك، هم يعرفون السبب وهذا ليس شأني".

وأكمل مدرب سيتي: "عندما كان يونايتد في المقدمة مع السير أليكس فيرجسون والجيل القديم روي كين وديفيد بيكهام، كانوا لاعبين كبار، كنا نتابعهم ومعجبين بهم ونتعلم منهم، ولذلك لدي شعور بأن إمكانهم العودة ."

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 56 نقطة بفارق 4 نقاط خلف ليفربول، ولكن سيتزن يملك مواجهة أقل.