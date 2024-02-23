ثنائي بيراميدز جاهز لمواجهة مازيمبي

الجمعة، 23 فبراير 2024 - 16:43

كتب : بسام أبو بكر

محمد رضا بوبو - بيراميدز

اطمأن الجهاز الطبي لنادي بيراميدز على جاهزية الثنائي كريم حافظ ومحمد رضا بوبو قبل مواجهة مازيمبي الكونغولي المرتقبة.

ويحل بيراميدز ضيفا على مازيمبي غدا السبت على استاد مازيمبي بمدينة لوبومباشي الكونغولية في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا

وتعرض الثنائي حافظ وبوبو لنزلة برد حالت دون مشاركتهما بشكل طبيعي في تدريب الفريق الذي أقيم أمس بالكونغو.

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وتعرض كريم حافظ وبوبو لنزلة برد بعد وصول البعثة إلى لوبومباشي وأجرى الجهاز الطبي الإجراءات اللازمة، إذ شارك كريم حافظ في جزء بسيط من تدريب الأمس، بينما لم يتمكن بوبو من المشاركة في المران.

واطمأن الجهازين الفني والطبي على حالة الثنائي قبيل التدريب الأخير الذي يقام اليوم باستاد مازيمبي وتأكد من قدرتهما على المشاركة في التدريب بالكامل بصورة طبيعية بعد استجابتهما للعلاج.

ويتقاسم مازيمبي الصدارة مع فريق صنداونز برصيد 7 نقاط لكل منهما، بينما يتساوى بيراميدز مع نواذيبو بـ 4 نقاط لكل منهما.

تصريحات مدرب بيراميدز قبل مواجهة مازيمبي.

تصريحات مهاجم بيراميدز قبل مواجهة مازيمبي.

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