جوارديولا: أود تدريب منتخب في بطولة كبرى قبل اعتزال التدريب

الجمعة، 23 فبراير 2024 - 16:09

كتب : محمد مصطفى

جوارديولا

أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، عن رغبته في تدريب منتخب في بطولة كبرى قبل الاعتزال ونهاية مسيرته التدريبية.

ويرتبط جوارديولا بعقد مع مانشستر سيتي حتى 2025، حيث يتولى مسؤولية السيتزن منذ صيف 2016.

وردا على سؤال لقناة ESPN Brazil عما بقي له لتحقيقه مستقبلاً، قال بيب: "أود تدريب منتخب وطني للمشاركة في كأس العالم أو بطولة أوروبا، نعم أود ذلك".

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ولم يحدد جوارديولا أي منتخب يود تدريبه، قائلاً: "لا أعرف من يريدني لتدريب منتخبه، عليهم أن يريدوني، تماما مثل النادي".

وعبر المدرب الإسباني عن أمنيته: "أود أن أشهد تجربة العيش في كأس العالم، أو بطولة أوروبا، أو كوبا أمريكا، أو أي شيء آخر، لا أعلم متى سيحدث ذلك، إذا كان ذلك بعد 10 سنوات أو 15 سنة من الآن".

وأكمل المدرب البالغ من العمر 53 عاما: "لم أضع لنفسي هدفا للفوز بكأس العالم أو اليورو أو كوبا أمريكا، لم أفكر في هذا الأمر، تمام مثلما بدأت التدريب لم أفكر أبدا في الفوز بدوري أو دوري أبطال أوروبا".

وقاد بيب جوارديولا خلال مسيرته التدريبية التي بدأت عام 2008 فريق برشلونة، قبل الانتقال لتدريب بايرن ميونيخ عام 2013، ثم تجربته الأخيرة الممتدة منذ 2016 حتى الآن مع مانشستر سيتي.

وحصد جوارديولا خلال مسيرته 5 بطولات للدوري الإنجليزي، 3 دوري ألماني، ومثلهم في الدوري الإسباني، فيما توج أوروبيا بـ3 بطولات لدوري الأبطال، و4 بطولات لكأس العالم للأندية، بالإضافة إلى التتويج بجائزة أفضل مدرب في العالم مرتين.

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