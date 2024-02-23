برنامج غذائي يحمي الأهلي من ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة

استعان فريق النادي الأهلي ببرنامج غذائي خاص قبل مواجهة ميدياما الغاني في دوري أبطال إفريقيا.

ويحل الأهلي ضيفا على ميدياما مساء اليوم الجمعة ضمن خامس جولات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وقال إيهاب علي، استشاري التغذية للفريق عبر موقع الأهلي الرسمي: " وضعنا برنامجا غذائيا خاصا للاعبي الفريق خلال رحلة غانا، لمواجهة ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة العالية".

وأضاف علي: "البرنامج الغذائي يتضمن إعطاء اللاعبين الأملاح والمعادن التي تعوّض ما يفقدوه خلال التدريبات، بالإضافة إلى منحهم بعض الفيتامينات التي تعمل علي زيادة المناعة وقدرة التحمل".

وشدد "هناك متابعة مستمرة لجميع اللاعبين بصفة يومية، خاصة فيما يتعلق بتناول الأغذية التي تساعد على تحمل الرطوبة، خاصة تلك المضادة للأكسدة التي تعمل على زيادة الأوكسجين لخلايا المخ والعضلات، مما يساهم بشكل كبير على مواجهة ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة العالية".

وكان الأهلي قد أدى مرانه الختامي والوحيد أمس الخميس على استاد بابا يارا، وتم السماح لوسائل الإعلام بحضور الربع الساعة الأولى من المران، وفقا للقواعد المتبعة في البطولة.

ويلعب الأهلي أمام ميدياما في غانا غدا، قبل أن يختتم مواجهاته في دور المجموعات بملاقاة يانج أفريكانز التنزاني في القاهرة.

ويتصدر الأهلي قمة المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط، بعد تعادله الأخير أمام شباب بلوزداد في المباراة التي أقيمت بالجزائر.