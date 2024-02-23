مانشستر يونايتد يعلن إصابة هويلاند ومدة غيابه

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، تعرض الدنماركي راسموس هويلاند مهاجم الفريق، لإصابة عضلية، ليتأكد غيابه عن مواجهة فولام.

وأوضح يونايتد عبر الموقع الرسمي، أنه من المتوقع أن تتراوح مدة غياب هويلاند نتيجة الإصابة من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.

ويستضيف يونايتد منافسه فولام على ملعب أولد ترافورد في الخامسة مساء السبت، ضمن الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونجح هويلاند في أن يكون أصغر لاعب على الإطلاق في الدوري الإنجليزي يسجل في 6 مباريات متتالية، عن عمر 21 عامًا و14 يومًا، متجاوزا الرقم القياسي المسجل باسم جو ويلوك (21 عامًا و272 يومًا).

وانضم هويلاند إلى يونايتد قادما من نادي أتالانتا الإيطالي في انتقالات الصيف الماضية، في صفقة قدرت بـ64 مليون جنيه إسترليني (82 مليون دولار).

وسجل هويلاند 7 أهداف، وصنع هدفين، في 20 مباراة خاضها هذا الموسم مع يونايتد، وكذلك سجل 5 أهداف في 6 مباريات للفريق بدوري أبطال أوروبا قبل أن يودع البطولة الأوروبية.