تعرف على برنامج الأهلي قبل مواجهة ميدياما المرتقبة

الجمعة، 23 فبراير 2024 - 11:39

كتب : حسام نور الدين

محمود الخطيب - مران الأهلي

حدد الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر برنامج الفريق قبل خوض مواجهة ميدياما المرتقبة.

ويحل الأهلي ضيفا على ميدياما مساء اليوم الجمعة ضمن خامس جولات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويتناول لاعبو الفريق وجبة الإفطار في التاسعة والنصف صباحا، وتؤدي البعثة صلاة ظهر الجمعة داخل فندق الإقامة، ثم يتناول لاعبو الفريق وجبة الغداء.

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ويعقد مارسيل كولر المدير الفني، محاضرة مع اللاعبين في الثانية إلا الربع، قبل أن يتحرك جميع أفراد البعثة الى ملعب مباراة ميدياما عقب انتهاء المحاضرة.

وكان الأهلي قد أدى مرانه الختامي والوحيد أمس الخميس على استاد بابا يارا، وتم السماح لوسائل الإعلام بحضور الربع الساعة الأولى من المران، وفقا للقواعد المتبعة في البطولة.

ويلعب الأهلي أمام ميدياما في غانا غدا، قبل أن يختتم مواجهاته في دور المجموعات بملاقاة يانج أفريكانز التنزاني في القاهرة.

ويتصدر الأهلي قمة المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط، بعد تعادله الأخير أمام شباب بلوزداد في المباراة التي أقيمت بالجزائر.

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