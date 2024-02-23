مواعيد مباريات الجمعة 23 فبراير والقنوات الناقلة.. الأهلي في إفريقيا ومباراة في الدوري

الجمعة، 23 فبراير 2024 - 11:00

كتب : FilGoal

احتفال لاعبي الأهلي بهدف كهربا ضد ميدياما

يشهد اليوم الجمعة العديد من المباريات الهامة في مختلف المسابقات حول العالم.

ويخوض الأهلي مواجهة مرتقبة خارج أرضه أمام ميدياما الغاني في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويقدم لكم FilGoal.com جميع مواعيد مباريات اليوم الجمعة الموافق 23 فبراير 2024 والقنوات الناقلة.

وفي الدوري المصري يلعب سيراميكا كليوباترا أمام بلدية المحلة.

في المقابل يخوض ضمك بقيادة طارق حامد مباراة قوية أمام الفتح ضمن الجولة 21 من الدوري السعودي.

للاطلاع على جميع مباريات اليوم هنا.

دوري أبطال إفريقيا

الأهلي × ميدياما.. في تمام الساعة 6:00 مساء وتذاع المباراة على قناة بي إن سبورتس 6 ويعلق عليها علي محمد علي.

الدوري المصري

بلدية المحلة × سيراميكا كليوباترا.. في تمام الساعة 7:00 مساء.. وتذاع المباراة على قناة أون تايم سبورتس.

الدوري السعودي

الفتح × ضمك.. في تمام الساعة 7:00 مساء وتذاع المباراة على قناة SSC SPORT 1.

الرياض × الرائد.. في تمام الساعة 4:00 عصرا وتذاع المباراة على SSC SPORT EXTRA.

الأهلي الاهلي ميدياما الغاني دوري أبطال إفريقيا
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