وسام أبو علي: أحلم بالتتويج بجميع البطولات مع الأهلي

أبدى وسام أبو علي لاعب الأهلي سعادته بالعودة للمشاركة في التدريبات الجماعية بعد تعافيه من الإصابة، ووجوده ضمن بعثة الفريق المتواجدة حاليا في غانا.

ويستعد الأهلي لخوض مباراة ميدياما غدا الجمعة في دوري أبطال إفريقيا.

وقال أبو علي عبر موقع النادي الرسمي: "سبق لي السفر مع الفريق في معسكر الإمارات وخوض مباريات ودية، إلا أن وجودي مع الأهلي في غانا أمر مختلف، خاصة أن الفريق مقبل على مباراة صعبة أمام ميدياما، وفي بطولة بحجم دوري أبطال إفريقيا التي نتطلع للتتويج بها، وإضافة لقب جديد للنادي على الصعيد القاري".

وأضاف "سعيد بوجودي مع الأهلي، ولدي حماس كبير للتواجد مع الفريق ومساعدته خلال المباريات الرسمية، المشاركة مع الأهلي خلال المواجهات الرسمية ستساهم في زيادة معدل انسجامي مع الفريق".

وأكمل "اترقب ظهوري الأول على المستوى الرسمي".

وأردف "الدعم الكبير الذي حصلت عليه منذ انضمامي للأهلي، سواء على المستوى الجماهيري أو زملائي بالفريق، يسعدني ويمنحني دوافع قوية في بداية مشواري مع الفريق".

وأتم "حلمي التتويج بجميع البطولات مع الأهلي سواء على المستوى القاري أو المحلي".

ويتصدر الأهلي قمة المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط، بعد تعادله الأخير أمام شباب بلوزداد في المباراة التي أقيمت بالجزائر.

ويلعب الأهلي أمام ميدياما في غانا غدا، قبل أن يختتم مواجهاته في دور المجموعات بملاقاة يانج أفريكانز التنزاني في القاهرة.