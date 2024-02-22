وسام أبو علي: أحلم بالتتويج بجميع البطولات مع الأهلي

الخميس، 22 فبراير 2024 - 22:35

كتب : حسام نور الدين

وسام أبو علي

أبدى وسام أبو علي لاعب الأهلي سعادته بالعودة للمشاركة في التدريبات الجماعية بعد تعافيه من الإصابة، ووجوده ضمن بعثة الفريق المتواجدة حاليا في غانا.

ويستعد الأهلي لخوض مباراة ميدياما غدا الجمعة في دوري أبطال إفريقيا.

وقال أبو علي عبر موقع النادي الرسمي: "سبق لي السفر مع الفريق في معسكر الإمارات وخوض مباريات ودية، إلا أن وجودي مع الأهلي في غانا أمر مختلف، خاصة أن الفريق مقبل على مباراة صعبة أمام ميدياما، وفي بطولة بحجم دوري أبطال إفريقيا التي نتطلع للتتويج بها، وإضافة لقب جديد للنادي على الصعيد القاري".

أخبار متعلقة:
مران الأهلي - ختام الاستعدادات لمباراة ميدياما مؤتمر ربيعة: هذا ما اعتدنا عليه في الأهلي.. ونسعى للفوز على ميدياما مصر للطيران تصدر بيانا توضيحيا بشأن ملابسات رحلة الأهلي لـ غانا خبر في الجول - لعدم تلقيه الرد الرسمي من كاف.. الأهلي يستعد لمواجهة ميدياما الجمعة

وأضاف "سعيد بوجودي مع الأهلي، ولدي حماس كبير للتواجد مع الفريق ومساعدته خلال المباريات الرسمية، المشاركة مع الأهلي خلال المواجهات الرسمية ستساهم في زيادة معدل انسجامي مع الفريق".

وأكمل "اترقب ظهوري الأول على المستوى الرسمي".

وأردف "الدعم الكبير الذي حصلت عليه منذ انضمامي للأهلي، سواء على المستوى الجماهيري أو زملائي بالفريق، يسعدني ويمنحني دوافع قوية في بداية مشواري مع الفريق".

وأتم "حلمي التتويج بجميع البطولات مع الأهلي سواء على المستوى القاري أو المحلي".

ويتصدر الأهلي قمة المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط، بعد تعادله الأخير أمام شباب بلوزداد في المباراة التي أقيمت بالجزائر.

ويلعب الأهلي أمام ميدياما في غانا غدا، قبل أن يختتم مواجهاته في دور المجموعات بملاقاة يانج أفريكانز التنزاني في القاهرة.

الأهلي دوري أبطال إفريقيا وسام أبو علي
نرشح لكم
مران الأهلي - ختام الاستعدادات لمباراة ميدياما في الجول يكشف أسباب غيابات الزمالك أمام أبو سليم مؤتمر ربيعة: هذا ما اعتدنا عليه في الأهلي.. ونسعى للفوز على ميدياما لن يشارك.. الزمالك يكشف سبب تواجد فتوح في قائمة مواجهة أبو سليم مؤتمر كولر: كاف لم يرد على طلبنا ولا اخلق أعذارا.. ولا أود الحديث عن التاريخ قائمة الزمالك - عودة فتوح وسامسون وانضمام رباعي لأول مرة أمام أبو سليم بعد نهاية الأزمة.. بيراميدز يخوض مرانه الأول تحضيرا لمواجهة مازيمبي مصر للطيران تصدر بيانا توضيحيا بشأن ملابسات رحلة الأهلي لـ غانا
أخر الأخبار
هيثم شعبان: محظوظ بتدريب الكرخ العراقي.. وقدمت نموذجا جيدا للمدربين الشبان 2 دقيقة | المحترفون
كرة يد - فوز واحد يكفي لحصد اللقب.. سيدات الأهلي ينتصرن على الزمالك في الدوري 16 دقيقة | كرة يد
صالح جمعة: الدوري العراقي قوي جماهيريا قياسا بالدوريات الأخرى 19 دقيقة | المحترفون
كرة سلة - تجدد إصابة إيهاب أمين ومد فترة العلاج الطبيعي 31 دقيقة | كرة سلة
وسام أبو علي: أحلم بالتتويج بجميع البطولات مع الأهلي 44 دقيقة | الكرة الإفريقية
دوري أبطال آسيا - الهلال يكرر فوزه على سباهان.. وكلاسيكو ناري مرتقب ساعة | آسيا
مباشر دوري المؤتمر - فرانكفورت (0) (1) سان جيلواز.. هدف أول للضيوف ساعة | الكرة الأوروبية
الدوري الأوروبي - ميلان يتأهل لـ دور الـ 16 رغم الخسارة بثلاثية بوريجياد ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت دوري اليد - الأهلي (28)-(29) الزمالك.. الأبيض ينتصر برميات الترجيح 2 الزمالك يعلن إسقاط عضوية مرتضى منصور 3 الحضري: حسام حسن لن يحل أزمة المنتخب لهذا السبب.. وأرفض التضخيم في شوبير 4 الأهلي يطلب تأجيل مباراة ميدياما بسبب حادث طائرة الفريق في غانا