مؤتمر ربيعة: هذا ما اعتدنا عليه في الأهلي.. ونسعى للفوز على ميدياما

الخميس، 22 فبراير 2024 - 19:27

كتب : حسام نور الدين

رامي ربيعة - الأهلي

شدد رامي ربيعة لاعب الأهلي على جاهزية الفريق لمواجهة ميدياما الغاني في الجولة الخامسة من دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر إقامة مواجهة الأهلي ضد ميدياما في تمام السادسة من مساء غدا الجمعة ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال إفريقيا حتى الآن.

وقال ربيعة خلال الموتمر الصحفي: "واجهنا صعوبات كبيرة، ولكن اعتدنا في الأهلي على ترك النواحي الإدارية للمسؤولين في النادي لحل مثل تلك الصعوبات، وأن يكون تركيز جميع اللاعبين في المباراة".

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وشدد "الفريق سيقدم أقصى ما لديه من جهد وتركيز خلال مباراة ميدياما والعودة إلى القاهرة بالـ 3 نقاط، لمواصلة مشوار الفريق في البطولة، وقطع خطوة لتخطي دور المجموعات".

وأوضح "الصعود في دور المجموعات يحتاج إلى الفوز في المباريات التي تقام في الخارج، الأهلي هو المتصدر لقمة المجموعة ويسعى إلى الفوز غدا".

وأشار "نعيش حالة من التركيز خلال الموسم الحالي، والجميع يعلم أن الأهلي فريق جماعي ويبحث دائما عن تحقيق أهدافه".

وأتم "ميدياما قدم نفسه بشكل جيد في دوري الأبطال إلى الآن، مواجهته غدا ستكون صعبة إلا أن جميع لاعبي الأهلي لديهم الدافع القوي لتحقيق الفوز".

وجاءت قائمة الأهلي كالآتي:

حارس المرمى: مصطفى شوبير - حمزه علاء - مصطفى مخلوف

الدفاع: علي معلول - كريم الدبيس - أكرم توفيق - محمد هاني – محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم – رامي ربيعة

الوسط: إمام عاشور – عمرو السولية – محمد مجدي "أفشة" – حسين الشحات – رضا سليم – كريم فؤاد – كريم وليد – مصطفى أبو الخير

الهجوم: بيرسي تاو – أنتوني موديست – وسام أبو علي – طاهر محمد

ويحتل الأهلي المركز الأول في المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط بفارق نقطة عن شباب بلوزداد صاحب المركز الثاني، ويأتي ميدياما في المركز الرابع والأخير برصيد 4 نقاط.

وانضم وسام أبو علي لقائمة الأهلي لأول مرة بعد غيابه عن مواجهة شباب بلوزداد بسبب الإصابة.

بينما خرج محمود عبد المنعم "كهربا" من القائمة.

وعلم FilGoal.com أن كهربا حصل على إذن من الجهاز الفني وخالد بيبو مدير الكرة للغياب عن المباراة لحضور حفل زفاف شقيقته.

كما يغيب مروان عطية عن المباراة لحصوله على إنذار ثاني أمام شباب بلوزداد في المباراة السابقة.

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