لن يشارك.. الزمالك يكشف سبب تواجد فتوح في قائمة مواجهة أبو سليم

كشف محمد أسامة طبيب فريق نادي الزمالك، سبب تواجد أحمد فتوح في قائمة الفريق المتجهة إلى الجزائر لمواجهة أبو سليم الليبي.

ويلعب الزمالك أمام أبو سليم الليبي في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها يوم 25 فبراير الجاري باستاد "19 مايو 1956" بمدينة عنابة الجزائرية.

وقال محمد أسامة طبيب الزمالك عبر الموقع الرسمي لناديه:"فتوح تواجد مع بعثة الفريق أمام أبو سليم من أجل مواصلة برنامجه التأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي".

وأضاف "اللاعب سيواصل برنامجه ليكون أكثر جاهزية للفترة المقبلة بعدما تعرض لإصابة بتمزق في العضلة الخلفية".

ويعاني أحمد فتوح من إصابة بتمزق في العضلة الخلفية تعرض لها مع المنتخب المصري في بطولة كأس الأمم الإفريقية الأخيرة.

وأعلن جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك، قائمة الفريق، لمواجهة أبو سليم الليبي، في الجولة الخامسة بدور المجموعات ببطولة الكونفدرالية.

وشهدت القائمة عودة أحمد فتوح، وسامسون أكينيولا، فيما انضم أحمد حمدي، والفلسطيني ياسر حمد، ومحمد عاطف، ومهاب ياسر لأول مرة لقائمة الفريق.

ويغيب الثنائي عبد الله السعيد، وناصر ماهر، لمشاركتهما إفريقيا قبل الانضمام للزمالك، مع بيراميدز، ومودرن فيوتشر على الترتيب.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي - عبد الرحمن نفاد.

الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - ياسر حمد - أحمد فتوح.

الوسط: نبيل عماد - محمد أشرف "روقا" - محمد شحاتة - ترافيس موتيابا - أحمد حمدي - محمد عاطف - مهاب ياسر - مصطفى شلبي - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - سيد عبد الله - أحمد مصطفى "زيزو".

الهجوم: سيف الدين الجزيري - يوسف إبراهيم "أوباما" - سامسون أكينيولا - ناصر منسي.

وضمن الزمالك التأهل إلى دور الـ16 لبطولة الكونفدرالية، وتجاوز دور المجموعات، دون النظر لنتيجة مباراتيه المقبلتين.

ويلتقي الزمالك في الجولة الأخيرة أمام سوار الغيني يوم 3 مارس بالقاهرة.

وحقق الزمالك الفوز على أبو سليم في الجولة الأولى من دور المجموعات بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب برج العرب بالإسكندرية.