مؤتمر كولر: كاف لم يرد على طلبنا ولا اخلق أعذارا.. ولا أود الحديث عن التاريخ

أوضح مارسيل كولر المدير الفني لـ الأهلي أن مباراة ميدياما ستكون صعبة في ظل الظروف القهرية والطارئة التي تعرض لها الفريق.

وتعرضت طائرة فريق الأهلي لحادث خلال تواجدها في مطار أكرا في غانا استعدادا للسفر إلى كوماسي من أجل مواجهة ميدياما الغاني في مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

وقال كولر خلال المؤتمر الصحفي: "المباراة صعبة علينا بعدما تعرضنا لظروف قهرية وطارئة وواجهنا يوما صعبا للغاية، والأحداث أثرت علينا وعلى درجة استعدادنا".

وأضاف "كنا نتمنى من كاف استيعاب ما حدث ومناقشته، لكن للأسف لم نتلق ردا ونحاول تجاوز الأمر".

وأردف "ميدياما سيكون خصما شرسا وعامل الأرض والجمهور سيكون في صالحه، وسنبذل قصارى جهدنا للحفاظ على صدارة المجموعة".

وواصل "أشكر سفير مصر في غانا لأنه لولا جهوده لم نكن وصلنا لكوماسي وكذلك لمهند مجدي الذي ذلل العقبات، وأيضا خالد بيبو مدير الكرة".

وأكمل " لا اخلق أعذارا بهذه التصريحات، المجموعة معقدة ومتشابكة والكل لديه طموح للتأهل ونتعامل بهذه الظروف، ولدينا تاريخ وشخصية، وننافس على صدارة المجموعة وهذا هدفنا بعيدا عن أي ظروف محيطة بنا".

وأتم ردا على سؤال عدم فوز الأهلي في غانا وعلى ملعب ميدياما من قبل قائلا: "لا أود الحديث عن التاريخ، الأهلي هو التاريخ، كل مباراة أخوضها لا افكر في ماضيها، كل مباراة أخوضها للفوز فقط، وسنبذل كل ما في وسعنا لإثبات ذلك في أرض الملعب".

ماذا حدث؟

وعلم FilGoal.com أن طائرة الأهلي أمس الأربعاء تعرضت لحادث في مطار أكرا بسبب اصطدام سيارة خدمات بها وأصبحت غير قادرة على الطيران إلى كوماسي من أجل مواجهة ميدياما.

وتوجهت بعثة الأهلي إلى أحد الفنادق في مدينة أكرا للمبيت هناك لحين حل الأزمة والسفر إلى كوماسي.

وصلت بعثة الأهلي إلى كوماسي أخيرا ظهر الخميس، بعد رحلة شاقة بدأت عصر أمس الأربعاء.

ومن المقرر إقامة مواجهة الأهلي ضد ميدياما في تمام السادسة من مساء غدا الجمعة ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال إفريقيا حتى الآن.

وجاءت قائمة الأهلي كالآتي:

حارس المرمى: مصطفى شوبير - حمزه علاء - مصطفى مخلوف

الدفاع: علي معلول - كريم الدبيس - أكرم توفيق - محمد هاني – محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم – رامي ربيعة

الوسط: إمام عاشور – عمرو السولية – محمد مجدي "أفشة" – حسين الشحات – رضا سليم – كريم فؤاد – كريم وليد – مصطفى أبو الخير

الهجوم: بيرسي تاو – أنتوني موديست – وسام أبو علي – طاهر محمد

ويحتل الأهلي المركز الأول في المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط بفارق نقطة عن شباب بلوزداد صاحب المركز الثاني، ويأتي ميدياما في المركز الرابع والأخير برصيد 4 نقاط.

وانضم وسام أبو علي لقائمة الأهلي لأول مرة بعد غيابه عن مواجهة شباب بلوزداد بسبب الإصابة.

بينما خرج محمود عبد المنعم "كهربا" من القائمة.

وعلم FilGoal.com أن كهربا حصل على إذن من الجهاز الفني وخالد بيبو مدير الكرة للغياب عن المباراة لحضور حفل زفاف شقيقته.

كما يغيب مروان عطية عن المباراة لحصوله على إنذار ثاني أمام شباب بلوزداد في المباراة السابقة.