بيراميدز يعلن مواصلة مضايقات البعثة من مازيمبي

الخميس، 22 فبراير 2024 - 15:40

كتب : FilGoal

بيراميدز

أعلن نادي بيراميدز استمرار مضايقات مازيمبي وتصدير المشاكل للبعثة قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين.

وكان بيراميدز قد كشف في وقت سابق عصر اليوم الخميس عن حادث تحطيم بعض سيارات بعثة بيراميدز فور وصولها بسبب سائق حافلة مازيمبي. (مزيد من التفاصيل)

ويحل بيراميدز ضيفا على مازيمبي في تمام الثالثة عصر السبت المقبل بمدينة لوبومباشي ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

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وأشار نادي بيراميدز إلى تأجيل تدريب الفريق لمدة ساعة بحجة وجود صيانة في الملعب.

وتنص اللائحة على تدريب الضيف مرتين على ملعب اللقاء إذا كان من النجيل الصناعي.

وقرر النادي المضيف تأجيل التدريب لفريق بيراميدز لمدة ساعة قبيل موعد المران مباشرة ليقام في الرابعة عصرا بدلا من الثالثة، ما عطل الفريق وتسبب في التواجد باستقبال الفندق لوقت طويل حتى موعد التحرك.

وأعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز القائمة التي تضم 24 لاعبا.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - يوسف نادر

خط الدفاع: أحمد فتحي - محمد حمدي - كريم حافظ - أحمد سامي - أسامة جلال - محمد الشيبي.

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - وليد الكرتي - محمود زلاكة - أحمد توفيق - رمضان صبحي - إسلام عيسى - محمد رضا بوبو - إبراهيم عادل - مهند لاشين - محمود دونجا.

خط الهجوم: فخري لاكاي - دودو الجباس - مروان حمدي - فيستون ماييلي.

ويتقاسم مازيمبي الصدارة مع فريق صنداونز برصيد 7 نقاط لكل منهما، بينما يتساوى بيراميدز مع نواذيبو بـ 4 نقاط لكل منهما.

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