مران الزمالك - لبيب يحضر المران الأخير قبل مواجهة أبو سليم بالكونفدرالية

تواجد حسين لبيب رئيس نادي الزمالك، في التدريب الأخير للفريق على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي الفرعي، قبل مواجهة أبو سليم الليبي، في الجولة الخامسة بدور المجموعات ببطولة الكونفدرالية.

ويحل الزمالك ضيفا على الفريق الليبي يوم الأحد المقبل على ستاد 19 مايو 1956 الموجود في مدينة عنابة الجزائرية.

وعقد رئيس الزمالك جلسة مطولة مع الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق، واللاعبين، بحضور أحمد سليمان عضو مجلس الإدارة.

وحفّز لبيب، اللاعبين لتحقيق نتيجة إيجابية أمام أبو سليم، لاستكمال مشوار الفريق بالكونفدرالية.

ويحتل الزمالك صدارة المجموعة الثانية بالكونفدرالية برصيد 10 نقاط، ويلاحقه أبو سليم في المركز الثاني برصيد 9 نقاط، فيما يحل ساجرادا الأنجولي ثالثا برصيد 4 نقاط، وسوار الغيني في ذيل المجموعة بدون رصيد.

ويلتقي الزمالك في الجولة الأخيرة أمام سوار الغيني يوم 3 مارس بالقاهرة.

وضمن الزمالك التأهل إلى دور الـ16 لبطولة الكونفدرالية، وتجاوز دور المجموعات، دون النظر لنتيجة مباراتيه المقبلتين.

وحقق الزمالك الفوز على أبو سليم في الجولة الأولى من دور المجموعات بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب برج العرب بالإسكندرية.