رئيس ميدياما: ليست هناك حاجة لتأجيل مواجهتنا أمام الأهلي

رفض توني أوبيين رئيس نادي ميدياما الغاني ما يثار بشأن احتمالية تأجيل مواجهة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا.

ويحل الأهلي ضيفا على ميدياما الغاني بالمباراة المقرر لها في تمام السادسة من مساء غدا الجمعة ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال إفريقيا.

وأعلن الأهلي طلب تأجيل مباراة ميدياما الغاني من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وذلك بعدما تعرضت طائرة الفريق لحادث في مطار أكرا تسبب في عدم مقدرة الطائرة على السفر إلى كوماسي وبالتالي تأخر وصول الفريق.

وقال توني أوبيين رئيس نادي ميدياما عبر موقع سوكر نت الغاني: "ليست هناك حاجة لتأجيل مباراتنا أمام الأهلي".

وأوضح "سفر البعثة من أكرا إلى كوماسي يستغرق 40 دقيقة فقط".

واختتم أوبيين تصريحاته "بعثة الأهلي بخير وهم آمنون وأقاموا في أحد فنادق أكرا، وتحركت البعثة إلى كوماسي بشكل طبيعي".

وكان من المقرر وصول بعثة الأهلي إلى كوماسي مساء أمس الأربعاء قبل أن تضطر البعثة للمبيت في أكرا قبل حل الأزمة والتوجه إلى مدينة كوماسي اليوم الخميس.

وتعرضت لحادث في مطار أكرا بسبب اصطدام سيارة خدمات بها وأصبحت غير قادرة على الطيران إلى كوماسي من أجل مواجهة ميدياما.

ويحتل الأهلي المركز الأول في المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط بفارق نقطة عن شباب بلوزداد صاحب المركز الثاني، ويأتي ميدياما في المركز الرابع والأخير برصيد 4 نقاط.

وانضم وسام أبو علي لقائمة الأهلي لأول مرة بعد غيابه عن مواجهة شباب بلوزداد بسبب الإصابة.

بينما خرج محمود عبد المنعم "كهربا" من القائمة.

وعلم FilGoal.com أن كهربا حصل على إذن من الجهاز الفني وخالد بيبو مدير الكرة للغياب عن المباراة لحضور حفل زفاف شقيقته.

كما يغيب مروان عطية عن المباراة لتراكم البطاقات الصفراء.

وجاءت قائمة الأهلي كالآتي:

حارس المرمى: مصطفى شوبير - حمزه علاء - مصطفى مخلوف

الدفاع: علي معلول - كريم الدبيس - أكرم توفيق - محمد هاني – محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم – رامي ربيعة

الوسط: إمام عاشور – عمرو السولية – محمد مجدي "أفشة" – حسين الشحات – رضا سليم – كريم فؤاد – كريم وليد – مصطفى أبو الخير

الهجوم: بيرسي تاو – أنتوني موديست – وسام أبو علي – طاهر محمد