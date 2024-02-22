بيراميدز: سائق مازيمبي تسبب تحطيم سيارات بعثتنا بشكل غريب.. وجاهزون للمباراة

الخميس، 22 فبراير 2024 - 14:02

كتب : بسام أبو بكر

فيستون ماييلي - بيراميدز - مازيمبي

أبدى نادي بيراميدز اندهاشه من تصرف سائق حافلة نادي مازيمبي والمخصصة لبعثة الفريق في مدينة لوبومباشي قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين.

ويحل بيراميدز ضيفا على مازيمبي في تمام الثالثة عصر السبت المقبل بمدينة لوبومباشي ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وكشف نادي بيراميدز في بيان مرسل للصحفيين: "تسبب سائق حافلة نادي مازيمبي والتي خصصها النادي الكونغولي لبعثة بيراميدز في تحطيم وتكسير سيارات بعثة الفريق لدى وصولها إلى الكونغو الديمقراطية لخوض المباراة".

أخبار متعلقة:
إكرامي ورمضان في قائمة بيراميدز لمواجهة مازيمبي بيراميدز يغادر إلى الكونغو الديمقراطية الأربعاء لمواجهة مازيمبي مدرب بيراميدز: 3 نقاط مهمة لاستعادة الثقة.. وأريد الوقت لتطبيق أفكاري مع الفريق سامي يسجل = فوز.. رأسية تُسقط الاتحاد وتقود بيراميدز للمركز الثالث

وأضاف "وصلت بعثة نادي بيراميدز مساء الأمس، إلى لوبومباشي بعد رحلة طيران خاصة وفرتها إدارة النادي استغرقت 7 ساعات ونصف، قبل أن تفاجأ بأن سائق النادي المضيف تسبب في تحطيم سيارات البعثة بشكل غريب للغاية".

واختتم بيان بيراميدز "البعثة سالمة تماما ولا توجد مشاكل جراء هذا الحادث والفريق يستعد بكل جدية للمباراة وتحقيق الفوز وتأمين التأهل لربع نهائي دوري الأبطال".

وأعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز القائمة التي تضم 24 لاعبا.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - يوسف نادر

خط الدفاع: أحمد فتحي - محمد حمدي - كريم حافظ - أحمد سامي - أسامة جلال - محمد الشيبي.

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - وليد الكرتي - محمود زلاكة - أحمد توفيق - رمضان صبحي - إسلام عيسى - محمد رضا بوبو - إبراهيم عادل - مهند لاشين - محمود دونجا.

خط الهجوم: فخري لاكاي - دودو الجباس - مروان حمدي - فيستون ماييلي.

ويتقاسم مازيمبي الصدارة مع فريق صنداونز برصيد 7 نقاط لكل منهما، بينما يتساوى بيراميدز مع نواذيبو بـ 4 نقاط لكل منهما.

دوري أبطال إفريقيا بيراميدز مازيمبي
نرشح لكم
رئيس ميدياما: ليست هناك حاجة لتأجيل مواجهتنا أمام الأهلي انتهت الأزمة.. وصول بعثة الأهلي إلى كوماسي منتخب الجزائر ينفي الاقتراب من تعيين مدير فني جديد خبر في الجول - كاف يستطلع رأي ميدياما بشأن تأجيل مواجهة الأهلي.. وتواصل مع أبو ريدة مهند مجدي: بعثة الأهلي تعرضت لظروف صعبة في غانا.. ونحضر أنفسنا لكافة السيناريوهات عامر حسين لـ في الجول: إذا تأجلت مباراة الأهلي وميدياما لن يلعب الأحمر ضد البلدية في الدوري الأهلي يطلب تأجيل مباراة ميدياما بسبب حادث طائرة الفريق في غانا خبر في الجول - طائرة الأهلي تتعرض لحادث في مطار أكرا وتعذر السفر إلى كوماسي لمواجهة ميدياما
أخر الأخبار
لجنة المسابقات تعلن تعديلات لمواعيد وملاعب في الجولة 14 من الدوري 13 دقيقة | الدوري المصري
رئيس ميدياما: ليست هناك حاجة لتأجيل مواجهتنا أمام الأهلي 22 دقيقة | الكرة الإفريقية
مدرب النصر: أوسبينا لن يشارك آسيويا لهذه الأسباب 29 دقيقة | سعودي في الجول
بيراميدز: سائق مازيمبي تسبب تحطيم سيارات بعثتنا بشكل غريب.. وجاهزون للمباراة 44 دقيقة | الكرة الإفريقية
كلوب يكشف ما قاله للاعبيه بين شوطي لقاء لوتون ساعة | الدوري الإنجليزي
انتهت الأزمة.. وصول بعثة الأهلي إلى كوماسي ساعة | الكرة المصرية
كرة سلة - غياب إيهاب أمين وثنائي الاتحاد ونادر عن قائمة منتخب مصر بتصفيات إفريقيا 2 ساعة | كرة سلة
اسكواش - انطلاق منافسات ويندي سيتي.. وموعد مباريات المصريين 2 ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت دوري اليد - الأهلي (28)-(29) الزمالك.. الأبيض ينتصر برميات الترجيح 2 الزمالك يعلن إسقاط عضوية مرتضى منصور 3 الأهلي يطلب تأجيل مباراة ميدياما بسبب حادث طائرة الفريق في غانا 4 الحضري: حسام حسن لن يحل أزمة المنتخب لهذا السبب.. وأرفض التضخيم في شوبير