بيراميدز: سائق مازيمبي تسبب تحطيم سيارات بعثتنا بشكل غريب.. وجاهزون للمباراة

أبدى نادي بيراميدز اندهاشه من تصرف سائق حافلة نادي مازيمبي والمخصصة لبعثة الفريق في مدينة لوبومباشي قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين.

ويحل بيراميدز ضيفا على مازيمبي في تمام الثالثة عصر السبت المقبل بمدينة لوبومباشي ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وكشف نادي بيراميدز في بيان مرسل للصحفيين: "تسبب سائق حافلة نادي مازيمبي والتي خصصها النادي الكونغولي لبعثة بيراميدز في تحطيم وتكسير سيارات بعثة الفريق لدى وصولها إلى الكونغو الديمقراطية لخوض المباراة".

وأضاف "وصلت بعثة نادي بيراميدز مساء الأمس، إلى لوبومباشي بعد رحلة طيران خاصة وفرتها إدارة النادي استغرقت 7 ساعات ونصف، قبل أن تفاجأ بأن سائق النادي المضيف تسبب في تحطيم سيارات البعثة بشكل غريب للغاية".

واختتم بيان بيراميدز "البعثة سالمة تماما ولا توجد مشاكل جراء هذا الحادث والفريق يستعد بكل جدية للمباراة وتحقيق الفوز وتأمين التأهل لربع نهائي دوري الأبطال".

وأعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز القائمة التي تضم 24 لاعبا.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - يوسف نادر

خط الدفاع: أحمد فتحي - محمد حمدي - كريم حافظ - أحمد سامي - أسامة جلال - محمد الشيبي.

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - وليد الكرتي - محمود زلاكة - أحمد توفيق - رمضان صبحي - إسلام عيسى - محمد رضا بوبو - إبراهيم عادل - مهند لاشين - محمود دونجا.

خط الهجوم: فخري لاكاي - دودو الجباس - مروان حمدي - فيستون ماييلي.

ويتقاسم مازيمبي الصدارة مع فريق صنداونز برصيد 7 نقاط لكل منهما، بينما يتساوى بيراميدز مع نواذيبو بـ 4 نقاط لكل منهما.