كلوب يكشف ما قاله للاعبيه بين شوطي لقاء لوتون

كشف يورجن كلوب المدير الفني لـ ليفربول ما قاله للاعبيه بعد التأخر بهدف أمام لوتون تاون في الشوط الأول من مباراة الفريقين، قبل قلب النتيجة لفوز بنتيجة 4-1.

واستطاع ليفربول التغلب على لوتون بالدوري الإنجليزي في ظل وجود قائمة طويلة من الغيابات عن الفريق على رأسها محمد صلاح المصاب.

وقال كلوب في تصريحات نشرها موقع ناديه: "لقد أخبرت اللاعبين بين الشوطين أن علينا أن نتجاهل حقيقة أننا كنا متأخرين بنتيجة 1-0".

وأضاف "قلت لهم إن علينا تجاهل حقيقة أننا أهدرنا الفرص في الشوط الأول وأن نستخدم الأشياء التي كانت جيدة في الشوط الأول بالفعل ونحسن الضغط على الخصم".

وأكمل "كان يجب علينا أن نلعب في المساحات الصحيحة، لأن الضغط على الخصم لا يكون منطقيا إلا إذا استعدت الكرات في مناطق جيدة. وهذا ما نجحنا فيه ليكون الشوط الثاني كعاصفة رعدية".

وتابع المدرب الألماني "في هذا الشوط الثاني لم يكن من الممكن إيقافنا. لقد أحببت ذلك ضد خصم قوي".

واصل ليفربول نتائجه المميزة في الدوري الإنجليزي وحقق الفوز على لوتون تاون بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 26 من المسابقة والتي أقيمت على ملعب أنفيلد رود.

واستطاع ليفربول التغلب على قائمة طويلة من الغيابات عن الفريق على رأسها محمد صلاح المصاب.

ولعب ليفربول المباراة بدون كل من: أليسون بيكر - ترينت ألكساندر أرنولد - جويل ماتيب - كورتس جونز - تياجو ألكانتارا - دومينيك سوبوسلاي - ديوجو جوتا - محمد صلاح.

الفوز رفع رصيد ليفربول إلى النقطة 60 في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما تجمد رصيد لوتون تاون عند النقطة 20 في المركز الـ18.

رباعية ليفربول سجلها كل من فيرجيل فان دايك وكودي جاكبو ولويس دياز وهارفي إيليوت.

ويستعد ليفربول لخوض نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية يوم الأحد المقبل ضد تشيلسي.

video:1