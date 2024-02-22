مالك مانشستر يونايتد الجديد يثير الشكوك حول مستقبل ملعب أولد ترافورد

يؤمن السير جيم راتكليف المالك الجديد المشارك في نادي مانشستر يونايتد بأن ملعب أولد ترافورد يحتاج إلى التطوير، فتح الباب نحو إمكانية بناء ملعب جديد.

ملعب أولد ترافورد من أعرق الملاعب في إنجلترا وبني قبل 114 عاما.

وقال راتكليف في تصريحات نشرها موقع ناديه: "إذا نظرت إلى دورنا في مانشستر يونايتد، هناك قضيتان رئيسيتان يتعين علينا معالجتهما".

وأضاف "الأولى هي كرة القدم، وهي الأداء على أرض الملعب حقًا، والذي سيكون دائمًا أولويتنا مع مانشستر يونايتد".

وتابع "لكن المشكلة الثانية، القضية الكبيرة الثانية في النادي، والتي يتحدث عنها الكثير من الناس ويدركونها، هي مكان الملعب".

وأكمل "أولد ترافورد ملعب مثير للإعجاب وهو أكبر ملعب بالدوري الإنجليزي في البلاد، وأعتقد أنه ثاني أكبر ملعب في البلاد بعد ويمبلي".

واستطرد "لكنه ليس بالمستوى الذي تتوقعه من مانشستر يونايتد اليوم، وقد تراجع عن الركب. ربما قبل 20 عامًا، كان الأفضل، لكنه اليوم تأخر عن الركب".

"نحن بحاجة إلى إعادة تطوير هذا الملعب، ومن الواضح أن هناك طريقين يمكننا اتباعهما: يمكننا تجديد الملعب الحالي أو النظر في بناء ملعب جديد. وهذا ما ننظر إليه في الوقت الحالي".

وأعلن مانشستر يونايتد بيع 27.7% من أسهم النادي إلى الملياردير البريطاني السير جيم راتكليف، وذلك بعد موافقة الاتحاد الإنجليزي ورابطة الدوري الإنجليزي.

وكانت رابطة الدوري الإنجليزي، أصدرت بيانا قبل أسبوع، أعلنت فيه موافقتها على استحواذ راتكليف على نسبة 25 % من أسهم النادي، قبل أن يستثمر المليادير البريطاني 100 مليون دولار في النادي للحصول على أسهم إضافية، سيتم استثمارها حتى 31 ديسمبر 2024 في البنية التحيتية في أولد ترافورد، لتصل ملكيته ما يقرب من 27.7 %.

وعلق السير جيم راتكليف على إتمام صفقة الاستحواذ: "شرف عظيم أن تصبح مالكًا مشاركا في مانشستر يونايتد، ولكنه مجرد بداية رحلتنا لإعادة مانشستر يونايتد إلى قمة كرة القدم الإنجليزية والأوروبية والعالمية، مع إمكانيات عالمية المستوى لمشجعي الفريق".

كما علق جويل جلايزر الرئيس التنفيذي المشارك للنادي: "أود أن أرحب بالسير جيم كمالك مشارك وأتطلع للعمل بشكل وثيق معه ومع شركة INEOS Sport لتحقيق مستقبل مشرق لمانشستر يونايتد."

وستكون شركة "INEOS" مسؤولة عن قطاع فريق كرة القدم في النادي على جميع الأصعدة لفرق الرجال والسيدات والأكاديمية.

يذكر أن عائلة جلايزرز وضعت أسهم النادي في نوفمبر 2022 للبيع، وتنافس الشيخ جاسم بن حمد مع السير راتكليف.

وطلبت العائلة 8 مليار دولار أمريكي من أجل بيع أسهم النادي وكانت قريبة من بيع النادي للمستثمر القطري.

من هو جيم راتكليف؟

رجل الأعمال البالغ 71 عاما مشجع لمانشستر يونايتد وتواجد في مدرجات ملعب كامب نو في نهائي دوري أبطال أوروبا 1999 محتفلا بفوز الفريق التاريخي باللقب على حساب بايرن ميونيخ.

وحاول من قبل شراء ناديي تشيلسي ونيوكاسل.

ويمتلك شركة "INEOS" التي تمتلك أندية نيس الفرنسي، ولوزان السويسري، وأر سي أبيدجان الإيفواري.

وتدر شركة "INEOS" وعملها الأساسي تصنيع البتروكيماويات مبلع 65 مليار دولار سنويا.

وارتفع صافي ثروة راتكليف في 2023 إلى 29.6 مليار دولار.

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