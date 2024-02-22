مانشستر يونايتد يوضح إصابة لوك شاو.. ومدة الغياب

أوضح نادي مانشستر يونايتد تفاصيل إصابة الظهير الأيسر لوك شاو ومدة غيابه.

وأفاد يونايتد في بيان: "تعرض لوك شو لإصابة عضلية وسيغيب لفترة طويلة".

وأضاف البيان "ما زالت حالة اللاعب بحاجة لبعض التقييم للتأكد من مدى خطورة الإصابة ومدة الغياب المتوقعة، ولكن من المتوقع أن يغيب لبضعة أشهر".

وأوضحت شبكة ذا أثليتك أنه من المتوقع أن يغيب لوك شو لمدة 12 أسبوعًا بعد تعرضه لإصابة في العضلة الضامة.

وأصيب البالغ من العمر 28 عامًا قبل نهاية الشوط الأول ضد لوتون تاون يوم الأحد الماضي.

وانضم لوك شاو لصفوف مانشستر يونايتد في 2014 قادما من ساوثامبتون.

وشارك في 275 مباراة مع مانشستر يونايتد، سجل خلالها أربعة أهداف.

وفاز لوك شاو مع مانشستر بلقب كأس الرابطة مرتين، والدرع الخيرية والدوري الأوروبي مرة واحدة.

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