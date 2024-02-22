مانشستر يونايتد يوضح إصابة لوك شاو.. ومدة الغياب

الخميس، 22 فبراير 2024 - 11:59

كتب : FilGoal

لوك شاو

أوضح نادي مانشستر يونايتد تفاصيل إصابة الظهير الأيسر لوك شاو ومدة غيابه.

وأفاد يونايتد في بيان: "تعرض لوك شو لإصابة عضلية وسيغيب لفترة طويلة".

وأضاف البيان "ما زالت حالة اللاعب بحاجة لبعض التقييم للتأكد من مدى خطورة الإصابة ومدة الغياب المتوقعة، ولكن من المتوقع أن يغيب لبضعة أشهر".

أخبار متعلقة:
إدانة داني ألفيس بتهمة الاعتداء الجنسي.. وحبسه 4 سنوات ونصف منتخب الجزائر ينفي الاقتراب من تعيين مدير فني جديد طبيب الأهلي: جراحة منظار استكشافي للركبة الأقرب لحالة ديانج.. وتطورات تأهيل الشناوي خبر في الجول - كاف يستطلع رأي ميدياما بشأن تأجيل مواجهة الأهلي.. وتواصل مع أبو ريدة

وأوضحت شبكة ذا أثليتك أنه من المتوقع أن يغيب لوك شو لمدة 12 أسبوعًا بعد تعرضه لإصابة في العضلة الضامة.

وأصيب البالغ من العمر 28 عامًا قبل نهاية الشوط الأول ضد لوتون تاون يوم الأحد الماضي.

وانضم لوك شاو لصفوف مانشستر يونايتد في 2014 قادما من ساوثامبتون.

وشارك في 275 مباراة مع مانشستر يونايتد، سجل خلالها أربعة أهداف.

وفاز لوك شاو مع مانشستر بلقب كأس الرابطة مرتين، والدرع الخيرية والدوري الأوروبي مرة واحدة.

مانشستر يونايتد لوك شاو
نرشح لكم
كلوب يكشف ما قاله للاعبيه بين شوطي لقاء لوتون مالك مانشستر يونايتد الجديد يثير الشكوك حول مستقبل ملعب أولد ترافورد كلوب: الجمهور والفريق غيرا المباراة ضد لوتون تاون بدون صلاح.. ليفربول يتغلب على الغيابات ويهزم لوتون برباعية انتهت الدوري الإنجليزي – ليفربول (4)-(1) لوتون.. فوز الريدز تشكيل ليفربول – غياب صلاح.. وتبديلات عديدة في ليفربول ضد لوتون سكاي: أخبار سيئة لليفربول.. ألونسو يُفضل تدريب بايرن ميونيخ ميرور: غياب صلاح عن ليفربول ضد لوتون للإصابة
أخر الأخبار
دوري أبطال آسيا - اتحاد جدة يعلن تشكيل الفريق بـ"الزي الوطني السعودي" 42 دقيقة | الوطن العربي
جو هارت يعتزل كرة القدم 53 دقيقة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - لعدم تلقيه الرد الرسمي من كاف.. الأهلي يستعد لمواجهة ميدياما الجمعة ساعة | الكرة الإفريقية
كروس يتراجع عن الاعتزال الدولي: سنحقق في يورو أكثر مما يتوقعه الجمهور ساعة | الكرة الأوروبية
بيراميدز يعلن مواصلة مضايقات البعثة من مازيمبي 2 ساعة | الكرة الإفريقية
ليفربول أم بايرن؟ تشابي ألونسو يراوغ الصحفيين بشأن مستقبله 2 ساعة | الكرة الأوروبية
مران الزمالك - لبيب يحضر المران الأخير قبل مواجهة أبو سليم بالكونفدرالية 2 ساعة | الكرة الإفريقية
منتخب إسبانيا يمدد عقد مدربه 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت دوري اليد - الأهلي (28)-(29) الزمالك.. الأبيض ينتصر برميات الترجيح 2 الزمالك يعلن إسقاط عضوية مرتضى منصور 3 الحضري: حسام حسن لن يحل أزمة المنتخب لهذا السبب.. وأرفض التضخيم في شوبير 4 الأهلي يطلب تأجيل مباراة ميدياما بسبب حادث طائرة الفريق في غانا