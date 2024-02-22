إدانة داني ألفيس بتهمة الاعتداء الجنسي.. وحبسه 4 سنوات ونصف

أدانت محكمة كتالونيا العليا اللاعب البرازيلي داني ألفيس بتهمة الاعتداء الجنسي، وقضت بحبسه لمدة 4 سنوات ونصف.

الحكم جاء خلال جلسة صباح الخميس، بعد عام من حبسه احتياطيا.

وقضت المحكمة بحسبه، مع دفع 150 الف يورو للضحية.

وواجه داني ألفيش لاعب برشلونة السابق احتمالية الحبس لتسع سنوات بتهمة بالاعتداء الجنسي، لكن المحكمة اكتفت بنصف هذه المدة.

وأوضحت وكالة الأنباء الإسبانية "إفي" أن الادعاء ضغط من أجل إصدار ذلك الحكم بحق اللاعب البرازيلي مع تعويض قدره 149 ألف يورو و10 سنوات من المراقبة.

وكانت محكمة برشلونة أعلمت ألفيش ببدء محاكمته بتهمة اغتصاب امرأة شابة في ملهى ليلي في برشلونة في شهر ديسمبر الماضي.

وأكدت المحكمة أن أقوال الضحية والشهود وكذلك الأدلة كافية لإرسال داني ألفيش إلى المحاكمة بتهمة جريمة الاعتداء الجنسي.

اتهمت السيدة لاعب برشلونة السابق بلمسها بشكل غير لائق دونا عن إرادتها في تلك الليلة بالملهى الليلي.

وأصدرت قاضية التحقيق في المحكمة رقم 15 لمدينة برشلونة، قرارا بدخول ألفيش الحبس الاحتياطي، دون وجود كفالة، مما يغلق الباب أمام خروجه ولو مؤقتًا.

واستجابت القاضية لطلب المدعي العام بإيداع ألفيش الحبس الاحتياطي دون كفالة.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية في تقرير لها أن الطب الشرعي أثبت وجود السائل المنوي الخاص بألفيش داخل جسم المرأة التي اتهمته بالاعتداء الجنسي.

بالإضافة إلى ذلك تم العثور على السائل المنوي الخاص بألفيش في أرضية دورات المياه في الملهى الليلي الذي وقعت فيه الجريمة المزعومة، كما تم العثور على سائل منوي على بعض ملابس الضحية.

يذكر أن ألفيش أعطى شهادات متضاربة بشأن تواجده في الملهى الليلي وهو ما يتعارض مع الأدلة التي جمعتها شرطة كتالونيا في برشلونة.

وذكرت محطة "TVE 3" الإسبانية آنذاك أن ألفيش اعترف أنه تواجد بالفعل في ذلك الملهى الليلي ليلة وقوع الاعتداء المزعوم، لكنه شدد أن حضوره هناك تم لفترة قصيرة من الزمن، ونفى الاعتداء جنسيًا على الضحية.

لكن ذلك يتعارض مع ما جمعته شرطة كتالونيا من أدلة تتعلق بتواجده في الملهى بعد مراجعة كاميرات المراقبة والحصول على شهادة عدد من الحاضرين في المكان.

ورفضت محكمة برشلونة الاستئناف في فبراير الماضي بخروج ألفيش بكفالة.

ألفيش (39 عامًا) لم يعد لاعب لأي ناد بعدما فسخ بوماس المكسيكي على خلفية الاتهامات.

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