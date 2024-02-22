مهند مجدي: بعثة الأهلي تعرضت لظروف صعبة في غانا.. ونحضر أنفسنا لكافة السيناريوهات

الخميس، 22 فبراير 2024 - 10:29

كتب : FilGoal

مهند مجدي - عضو مجلس إدارة الأهلي

كشف مهند مجدي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس بعثة فريق كرة القدم في غانا، عن تعرض البعثة لظروف صعبة.

وأعلن الأهلي طلب تأجيل مباراة ميدياما الغاني من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وذلك بعدما تعرضت طائرة الفريق لحادث في مطار أكرا تسبب في عدم مقدرة الطائرة على السفر إلى كوماسي وبالتالي تأخر وصول الفريق.

ومن المقرر إقامة مواجهة الأهلي ضد ميدياما في تمام السادسة من مساء غدا الجمعة ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال إفريقيا.

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وقال مهند مجدي رئيس البعثة عبر قناة الأهلي: "كانت رحلة شاقة وظروف صعبة جدا بداية من تأخر إقلاع الرحلة من القاهرة لأسباب فنية تخص القاهرة، بعد ذلك وصلنا إلى مطار أكرا وكنا في انتظار لمدة نصف ساعة للتزويد بالوقود حتى نطير إلى كوماسي ولكن فوجئنا بعد ثلاث ساعات أن هناك مشكلة وأسباب فنية ستمنعنا من التحرك".

وكشف مهند مجدي "تم إلغاء التصريح الخاص بنا في مطار كوماسي بسبب التأخر ولم يكن أمامنا سوى البقاء في أكرا".

وأوضح رئيس البعثة "تم التواصل مع محمود الخطيب رئيس النادي وسعد شلبي المدير التنفيذي من أجل تزويدهم بكافة المعلومات من أجل المخاطبات الرسمية".

وشدد "وضعنا كافة السيناريوهات المحتملة خلال الفترة المقبلة، وفور الوصول لحلول سيتم إعلانها عبر منصات الأهلي الرسمية، اطمئن الجميع بشأن سلامة البعثة، وأشكر السفير المصري في غانا على مجهوداته معنا حتى أنه تدخل لتغيير فندق إقامتنا هنا في أكرا لتوفير سبل الراحة للبعثة".

وأضاف "تم إعداد تقرير مفصل عن الواقعة لتوثيق ما حدث بشأن مخاطبة كاف من أجل تأجيل مباراة ميدياما وفي انتظار قرار الاتحاد الإفريقي".

واختتم مهند مجدي تصريحاته "سنلعب المباراة تحت أي ظروف بغض النظر عن قرار كاف ونحضر أنفسنا لكل الأمور المحتملة".

وعلم FilGoal.com أن طائرة الأهلي تعرضت لحادث في مطار أكرا بسبب اصطدام سيارة خدمات بها وأصبحت غير قادرة على الطيران إلى كوماسي من أجل مواجهة ميدياما.

وأن الأهلي طلب تأجيل مباراة ميدياما من الاتحاد الإفريقي لأن موعد سفره إلى كوماسي سيتأجل لحين حل أزمة الطائرة سواء من قبل السلطات في غانا أو انتظار إرسال مصر للطيران طائرة أخرى إلى أكرا لتنقل الفريق إلى كوماسي.

وتوجهت بعثة الأهلي إلى أحد الفنادق في مدينة أكرا للمبيت هناك لحين حل الأزمة والسفر إلى كوماسي.

وجاءت قائمة الأهلي كالآتي:

حارس المرمى: مصطفى شوبير - حمزه علاء - مصطفى مخلوف

الدفاع: علي معلول - كريم الدبيس - أكرم توفيق - محمد هاني – محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم – رامي ربيعة

الوسط: إمام عاشور – عمرو السولية – محمد مجدي "أفشة" – حسين الشحات – رضا سليم – كريم فؤاد – كريم وليد – مصطفى أبو الخير

الهجوم: بيرسي تاو – أنتوني موديست – وسام أبو علي – طاهر محمد

وانضم وسام أبو علي لقائمة الأهلي لأول مرة بعد غيابه عن مواجهة شباب بلوزداد بسبب الإصابة.

بينما خرج محمود عبد المنعم "كهربا" من القائمة.

وعلم FilGoal.com أن كهربا حصل على إذن من الجهاز الفني وخالد بيبو مدير الكرة للغياب عن المباراة لحضور حفل زفاف شقيقته.

كما يغيب مروان عطية عن المباراة لتراكم البطاقات الصفراء.

ويحتل الأهلي المركز الأول في المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط بفارق نقطة عن شباب بلوزداد صاحب المركز الثاني، ويأتي ميدياما في المركز الرابع والأخير برصيد 4 نقاط.

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