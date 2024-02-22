كلوب: الجمهور والفريق غيرا المباراة ضد لوتون تاون

أشاد يورجن كلوب المدير الفني لـ ليفربول بلاعبي وجماهير ليفربول عقب الفوز على لوتون تاون بنتيجة 4-1 في لقاء من الجولة 26 للدوري الإنجليزي.

واستطاع ليفربول التغلب على قائمة طويلة من الغيابات عن الفريق على رأسها محمد صلاح المصاب.

وقال كلوب عبر هيئة الإذاعة البريطانية عقب المباراة: "مباراة رائعة، أحببت الكثير في الشوط الأول، لكن رأيت اللاعبين والجماهير لم تحب ذلك".

وأضاف "بدأنا بشكل جيد واعتدنا على أسلوب المنافس، ومن ثم سجلوا هدفهم لكن كل شيء أصبح جيدا حتى الجزء الأخير من المباراة حيث أصبحنا متسرعين".

وأكمل "أخبرت اللاعبين بأننا خضنا مباراة رائعة لكن علينا أن نكون أهدأ في الأوقات المهمة، ليلة رائعة والكل كان رائع".

وأشاد باللاعبين قائلا: "لويس دياز سجل وكودي جاكبو خاض مباراة رائعة وكذلك ريان خرافينبرخ، كانوا رائعين".

وأردف "كويمين كيليهر حارب ضد 8 و9 لاعبين من أجل الحصول على الكرة في الكرات الثابتة".

وأتم " في المجمل الملعب والفريق كلاهما غير المباراة، الأمر كان استثنائيا".

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ولعب ليفربول المباراة بدون كل من: أليسون بيكر - ترينت ألكساندر أرنولد - جويل ماتيب - كورتس جونز - تياجو ألكانتارا - دومينيك سوبوسلاي - ديوجو جوتا - محمد صلاح.

الفوز رفع رصيد ليفربول إلى النقطة 60 في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما تجمد رصيد لوتون تاون عند النقطة 20 في المركز الـ18.

رباعية ليفربول سجلها كل من فيرجيل فان دايك وكودي جاكبو ولويس دياز وهارفي إيليوت.

ويستعد ليفربول لخوض نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية يوم الأحد المقبل ضد تشيلسي.