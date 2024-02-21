بدون صلاح.. ليفربول يتغلب على الغيابات ويهزم لوتون برباعية

الأربعاء، 21 فبراير 2024 - 23:34

كتب : عمرو عبد المنعم

ليفربول ضد لوتون

واصل ليفربول نتائجه المميزة في الدوري الإنجليزي وحقق الفوز على لوتون تاون بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 26 من المسابقة والتي أقيمت على ملعب أنفيلد رود.

واستطاع ليفربول التغلب على قائمة طويلة من الغيابات عن الفريق على رأسها محمد صلاح المصاب.

ولعب ليفربول المباراة بدون كل من: أليسون بيكر - ترينت ألكساندر أرنولد - جويل ماتيب - كورتس جونز - تياجو ألكانتارا - دومينيك سوبوسلاي - ديوجو جوتا - محمد صلاح.

أخبار متعلقة:
بعد التتويج بأمم إفريقيا 2023.. إصابة لاعب كوت ديفوار بمرض الملاريا سكاي: أخبار سيئة لليفربول.. ألونسو يُفضل تدريب بايرن ميونيخ ميرور: غياب صلاح عن ليفربول ضد لوتون للإصابة

الفوز رفع رصيد ليفربول إلى النقطة 60 في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما تجمد رصيد لوتون تاون عند النقطة 20 في المركز الـ18.

رباعية ليفربول سجلها كل من فيرجيل فان دايك وكودي جاكبو ولويس دياز وهارفي إيليوت.

وصف المباراة

تقدم لوتون تاون في الدقيقة 12 بهدف سجله شيدوزي أوجبين بعد متابعة للكرة من داخل منطقة الجزاء بضربة رأسية.

واستمرت محاولات ليفربول لإحراز التعادل طوال الشوط الأول ولكن دون جدوى.

ولكن في الشوط الثاني انتفض ليفربول ونجح في تسجيل التعادل في الدقيقة 56 بضربة رأسية من فيرجيل فان دايك بعد ركنية نفذها ماك أليستر.

ولم ينتظر ليفربول سوى 125 ثانية فقط بعد الهدف الأول ليسجل الهدف الثاني بضربة رأسية ثانية ولكن من كودي جاكبو، وبصناعة جديدة من ماك أليستر.

وجاء الدور على لويس دياز ليسجل الهدف الثالث لليفربول في الدقيقة 71 بعد مهارة رائعة والمرور من الدفاع ثم تسديدة بالقدم اليسرى في الشباك.

وأخيرا اختتم هارفي إيليوت رباعية ليفربول في الدقيقة 90 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

ويستعد ليفربول لخوض نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية يوم الأحد المقبل ضد تشيلسي.

ليفربول الدوري الإنجليزي لوتون تاون محمد صلاح
نرشح لكم
انتهت الدوري الإنجليزي – ليفربول (4)-(1) لوتون.. فوز الريدز تشكيل ليفربول – غياب صلاح.. وتبديلات عديدة في ليفربول ضد لوتون سكاي: أخبار سيئة لليفربول.. ألونسو يُفضل تدريب بايرن ميونيخ ميرور: غياب صلاح عن ليفربول ضد لوتون للإصابة السير راتكليف: أريد طرد ليفربول ومانشستر سيتي من مكانهما سون يحسم الجدل حول كسر إصبعه في شجار بمعسكر كوريا خلال كأس آسيا جوارديولا يوجه رسالة لمنتقدي هالاند وكيل كلوب يوضح موقفه في ظل تكهنات ارتباطه بتدريب برشلونة أو بايرن
أخر الأخبار
دوري أبطال أوروبا - بورتو يحقق فوزًا قاتلاً ويُرسخ عقدة أرسنال في دراجاو 29 ثاتيه | دوري أبطال أوروبا
دوري أبطال أوروبا - أوسيمين رد على ليفا.. برشلونة يفرض التعادل على نابولي ذهابا 3 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
الأهلي يطلب تأجيل مباراة ميدياما بسبب حادث طائرة الفريق في غانا 9 دقيقة | الكرة المصرية
بدون صلاح.. ليفربول يتغلب على الغيابات ويهزم لوتون برباعية 28 دقيقة | الدوري الإنجليزي
خبر في الجول - طائرة الأهلي تتعرض لحادث في مطار أكرا وتعذر السفر إلى كوماسي لمواجهة ميدياما 40 دقيقة | الكرة المصرية
دوري أبطال آسيا - هدف جديد لـ رونالدو.. النصر إلى ربع النهائي بثنائية ضد الفيحاء ساعة | سعودي في الجول
دوري أبطال آسيا - رحيمي يقود العين لفوز قاتل من أجل كريسبو والتأهل لربع النهائي ساعة | آسيا
انتهت - أبطال أوروبا - بورتو (1)-(0) أرسنال 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت دوري اليد - الأهلي (28)-(29) الزمالك.. الأبيض ينتصر برميات الترجيح 2 الزمالك يعلن إسقاط عضوية مرتضى منصور 3 علام: حسام حسن رفض الشرط الجزائي.. وهذا سبب اختفاء حازم إمام 4 ريجينا راعيا رسميا للزمالك لمدة 3 سنوات