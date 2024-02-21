بدون صلاح.. ليفربول يتغلب على الغيابات ويهزم لوتون برباعية

واصل ليفربول نتائجه المميزة في الدوري الإنجليزي وحقق الفوز على لوتون تاون بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 26 من المسابقة والتي أقيمت على ملعب أنفيلد رود.

واستطاع ليفربول التغلب على قائمة طويلة من الغيابات عن الفريق على رأسها محمد صلاح المصاب.

ولعب ليفربول المباراة بدون كل من: أليسون بيكر - ترينت ألكساندر أرنولد - جويل ماتيب - كورتس جونز - تياجو ألكانتارا - دومينيك سوبوسلاي - ديوجو جوتا - محمد صلاح.

الفوز رفع رصيد ليفربول إلى النقطة 60 في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما تجمد رصيد لوتون تاون عند النقطة 20 في المركز الـ18.

رباعية ليفربول سجلها كل من فيرجيل فان دايك وكودي جاكبو ولويس دياز وهارفي إيليوت.

وصف المباراة

تقدم لوتون تاون في الدقيقة 12 بهدف سجله شيدوزي أوجبين بعد متابعة للكرة من داخل منطقة الجزاء بضربة رأسية.

واستمرت محاولات ليفربول لإحراز التعادل طوال الشوط الأول ولكن دون جدوى.

ولكن في الشوط الثاني انتفض ليفربول ونجح في تسجيل التعادل في الدقيقة 56 بضربة رأسية من فيرجيل فان دايك بعد ركنية نفذها ماك أليستر.

ولم ينتظر ليفربول سوى 125 ثانية فقط بعد الهدف الأول ليسجل الهدف الثاني بضربة رأسية ثانية ولكن من كودي جاكبو، وبصناعة جديدة من ماك أليستر.

وجاء الدور على لويس دياز ليسجل الهدف الثالث لليفربول في الدقيقة 71 بعد مهارة رائعة والمرور من الدفاع ثم تسديدة بالقدم اليسرى في الشباك.

وأخيرا اختتم هارفي إيليوت رباعية ليفربول في الدقيقة 90 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

ويستعد ليفربول لخوض نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية يوم الأحد المقبل ضد تشيلسي.