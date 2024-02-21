اعتماد الأجهزة الفنية لـ منتخب مصر مواليد 2005 و2007 و2008 و2009

الأربعاء، 21 فبراير 2024 - 21:41

كتب : أحمد الخولي

وائل رياض

اعتمد اتحاد الكرة برئاسة جمال علام علام، الأجهزة الفنية لمنتخبات الشباب والناشئين.

وجاء ذلك بعد مناقشة علاء نبيل المدير الفني لاتحاد الكرة.

وشهد الإعلان تعيين أسامة نبيه مديرا فنيا لمنتخب مصر مواليد 2007 ويعاونه شريف عبد الفضيل.

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وسيتواجد محمد إبراهيم في منصب المدرب العام عوضا عن عادل مصطفى في تشكيل الجهاز الفني لمواليد 2008.

وتم اعتماد الجهاز الفني لـ مواليد 2009 والذي سبق وأن كشفه FilGoal.com من قبل. (طالع التفاصيل)

وجاء تشكيل الأجهزة الفنية

• منتخب مصر للشباب "مواليد 2005"

المدير الفني: وائل رياض

المدرب العام: علاء عبده

مدرب: أحمد عبد الرؤوف

مدرب حراس المرمى: أيمن طاهر

• منتخب مصر للناشئين "مواليد 2007"

المدير الفني: أسامة نبيه

المدرب العام: شريف عبد الفضيل

مدرب: محمد عمر النور

مدرب حراس المرمى: إبراهيم عبد الجواد

• منتخب مصر للناشئين "مواليد 2008"

المدير الفني: أحمد الكاس

المدرب العام: محمد إبراهيم

مدرب: رامي عادل

مدرب حراس المرمى: أحمد فوزي

• منتخب مصر للناشئين "مواليد 2009"

المدير الفني: حسين عبد اللطيف

المدرب العام: عبد الستار صبري

مدرب: كريم أيمن

مدرب حراس المرمى: أمير عبد الحميد

وأصدر اتحاد الكرة من قبل عدة قرارات عقب نهاية اجتماعه. (تعرف عليها من هنا)

منتخب مصر مواليد 2007 منتخب مصر مواليد 2005 منتخب مصر مواليد 2008 منتخب مصر مواليد 2009
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