خبر في الجول - حسين عبد اللطيف على أعتاب تدريب منتخب مصر مواليد 2007

الإثنين، 12 فبراير 2024 - 01:01

كتب : إبراهيم رمضان

حسين عبد اللطيف

اقترب حسين عبد اللطيف من تولى تدريب منتخب مصر مواليد 2007 حسبما علم FilGoal.com.

وسيعاون عبد اللطيف كل من عبد الستار صبري، وسيتواجد أمير عبد الحميد مدربا للحراس، وجاري استكمال باقي أعضاء الجهاز الفني والإداري للمنتخب.

وتولى عبد اللطيف مؤخرا منصب نائب رئيس قطاعات الناشئين في الزمالك.

أخبار متعلقة:
مباراة غيرت مسيرتي - حسين عبد اللطيف.. سجلت هدفا فاقتربت من المشاركة في مونديال 90 حسين عبد اللطيف لـ في الجول: الاستهتار سبب خسارة الزمالك.. والأهلي كان فقيرا فنيا ولكن في الدرجة الثانية - استقالة حسين عبد اللطيف من الألومنيوم رسميا - حسين عبد اللطيف مدربا لمنتخب مصر للسيدات

وعلم FilGoal.com أيضا أن حسين عبد اللطيف تقدم باعتذاره عن عدم مواصلة مشواره في الزمالك لحسين السيد عضو مجلس الإدارة ومحمد حلمي رئيس قطاع الناشئين.

حسين عبد اللطيف البالغ 58 عاما شغل مركز المدافع في الزمالك والألومنيوم والمنيا كلاعب.

ودرب فرق سوهاج وتليفونات بني سويف والجبلين السعودي وسوهاج وجاء تجربته الأخيرة مع منتخب مصر للسيدات ثم تبعها الألومنيوم الذي تركه لاحقا.

ويتولى وائل رياض تدريب منتخب مصر مواليد 2005.

فيما تولى أحمد الكاس تدريب منتخب مصر مواليد 2008.

الزمالك حسين عبد اللطيف منتخب مصر مواليد 2007
نرشح لكم
دياب: لم نلعب الدوري وقت الأمم لعدم توقع خروج مصر.. والموسم سينتهي في موعده إبراهيم حسن لـ في الجول: سنختار آخر أعضاء جهاز المنتخب بأنفسنا.. ومدرب الأحمال برازيلي متحف أمم إفريقيا - هودج نهائي 2008 متحف أمم إفريقيا - حذاء محمد ناجي "جدو" متحف أمم إفريقيا - المدربون المتوجون مع منتخب مصر ميدو: أنصح حسام حسن بزيارة مورينيو.. وأتمنى طاهر رئيسا لاتحاد الكرة وزير الرياضة: ندعم حسام حسن مع المنتخب.. ودورنا توفير الظروف المناسبة ثم التقييم وكيله: فيتوريا تلقى عرضا بـ 5 أضعاف ما يتقاضاه مع المنتخب.. وحقيقة تدخله في أزمة الزمالك
أخر الأخبار
انطلاقة تحقق فوزا غائبا من 10 سنوات.. ميلان ينتصر على نابولي في سان سيرو 10 دقيقة | الكرة الأوروبية
عامر حسين: تأجيل مباراة الأهلي والجيش.. وكاف يجعل نهاية الموسم في 30 يوليو صعبة 26 دقيقة | الكرة المصرية
دياب: لم نلعب الدوري وقت الأمم لعدم توقع خروج مصر.. والموسم سينتهي في موعده 29 دقيقة | الكرة المصرية
بيسيرو: هل سأستمر كمدرب لنيجيريا؟ عقدي ينتهي بنهاية فبراير والآن أحتاج لفترة راحة 39 دقيقة | كوت ديفوار 2023
بقيادة ماسكيرانو.. الأرجنتين تتأهل لـ أولمبياد باريس 2024 على حساب البرازيل 41 دقيقة | أمريكا
جوائز أمم إفريقيا – رجل النهائي.. أدينجرا أفضل لاعب شاب في البطولة 43 دقيقة | كوت ديفوار 2023
جوائز أمم إفريقيا - ساحر البعث.. إيميرس فاي أفضل مدرب في البطولة 44 دقيقة | الكرة الإفريقية
خبر في الجول - حسين عبد اللطيف على أعتاب تدريب منتخب مصر مواليد 2007 53 دقيقة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الزمالك يعلن تفاصيل إصابة أحمد حمدي 2 خبر في الجول - الاستقرار على الجهاز المعاون لحسام حسن.. وخلاف على مدرب حراس المرمى 3 الأهلي يكشف كواليس عدم إتمام صفقة بسام "طلبات لا يمكن سماعها ولن نصل لهذا المستوى" 4 خلفا لحسام حسن.. مودرن فيوتشر يعلن جهازه الفني الجديد