خبر في الجول - حسين عبد اللطيف على أعتاب تدريب منتخب مصر مواليد 2007

اقترب حسين عبد اللطيف من تولى تدريب منتخب مصر مواليد 2007 حسبما علم FilGoal.com.

وسيعاون عبد اللطيف كل من عبد الستار صبري، وسيتواجد أمير عبد الحميد مدربا للحراس، وجاري استكمال باقي أعضاء الجهاز الفني والإداري للمنتخب.

وتولى عبد اللطيف مؤخرا منصب نائب رئيس قطاعات الناشئين في الزمالك.

وعلم FilGoal.com أيضا أن حسين عبد اللطيف تقدم باعتذاره عن عدم مواصلة مشواره في الزمالك لحسين السيد عضو مجلس الإدارة ومحمد حلمي رئيس قطاع الناشئين.

حسين عبد اللطيف البالغ 58 عاما شغل مركز المدافع في الزمالك والألومنيوم والمنيا كلاعب.

ودرب فرق سوهاج وتليفونات بني سويف والجبلين السعودي وسوهاج وجاء تجربته الأخيرة مع منتخب مصر للسيدات ثم تبعها الألومنيوم الذي تركه لاحقا.

ويتولى وائل رياض تدريب منتخب مصر مواليد 2005.

فيما تولى أحمد الكاس تدريب منتخب مصر مواليد 2008.