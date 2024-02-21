تشكيل ليفربول – غياب صلاح.. وتبديلات عديدة في ليفربول ضد لوتون

الأربعاء، 21 فبراير 2024 - 20:38

كتب : FilGoal

ليفربول

أجرى يورجن كلوب المدير الفني لليفربول العديد من التغييرات في تشكيل فريقه لمواجهة لوتون تاون بسبب الغيابات والإصابات.

ويلعب ليفربول ضد لوتون تاون في الجولة 26 من الدوري الإنجليزي، في المباراة التي تقام على ملعب أنفيلد.

ويغيب محمد صلاح عن ليفربول بسبب الإصابة، كذلك خرج داروين نونيز من قائمة المباراة.

أخبار متعلقة:
سكاي: أخبار سيئة لليفربول.. ألونسو يُفضل تدريب بايرن ميونيخ ميرور: غياب صلاح عن ليفربول ضد لوتون للإصابة

وبذلك تكون قائمة غيابات ليفربول ضد لوتون تاون كالآتي:

أليسون بيكر - ترينت ألكساندر أرنولد - جويل ماتيب - كورتس جونز - تياجو ألكانتارا - دومينيك سوبوسلاي - ديوجو جوتا - محمد صلاح.

وجاء تشكيل ليفربول كالآتي:

المرمى: كويمين كيليهر

الدفاع: كونور برادلي – فيرجيل فان دايك – جاريل كوانساه – جو جوميز

الوسط: واتارو إيندو – أليكسيس ماك أليستر – ريان جرافينبيرخ

الهجوم: هارفي إيليوت – كودي جاكبو – لويس دياز

ويتصدر ليفربول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 57 نقطة، ويأتي لوتون تاون في المركز الـ18 برصيد 20 نقطة.

ليفربول الدوري الإنجليزي لوتون تاون
نرشح لكم
مباشر الدوري الإنجليزي – ليفربول (0)-(0) لوتون.. انطلاق المباراة سكاي: أخبار سيئة لليفربول.. ألونسو يُفضل تدريب بايرن ميونيخ ميرور: غياب صلاح عن ليفربول ضد لوتون للإصابة السير راتكليف: أريد طرد ليفربول ومانشستر سيتي من مكانهما سون يحسم الجدل حول كسر إصبعه في شجار بمعسكر كوريا خلال كأس آسيا جوارديولا يوجه رسالة لمنتقدي هالاند وكيل كلوب يوضح موقفه في ظل تكهنات ارتباطه بتدريب برشلونة أو بايرن زميله: هالاند هو الأفضل في العالم
أخر الأخبار
اعتماد الأجهزة الفنية لـ منتخب مصر مواليد 2005 و2007 و2008 و2009 2 دقيقة | منتخب مصر
الدوري الألماني يتخلى عن خطة بيع حصته بعد احتجاجات الجماهير 20 دقيقة | الكرة الأوروبية
مباشر الدوري الإنجليزي – ليفربول (0)-(0) لوتون.. انطلاق المباراة 23 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل أبطال أوروبا - أرسنال يواجه بورتو بنفس أسماء خماسية بيرنلي 30 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
تشكيل أبطال أوروبا - أوسيمين يعود لقيادة نابولي.. وليفاندوفسكي يقود هجوم برشلونة 39 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
تشكيل ليفربول – غياب صلاح.. وتبديلات عديدة في ليفربول ضد لوتون ساعة | الدوري الإنجليزي
بعد التتويج بأمم إفريقيا 2023.. إصابة لاعب كوت ديفوار بمرض الملاريا ساعة | الكرة الإفريقية
الحضري: حسام حسن لن يحل أزمة المنتخب لهذا السبب.. وأرفض التخضيم في شوبير ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت دوري اليد - الأهلي (28)-(29) الزمالك.. الأبيض ينتصر برميات الترجيح 2 الزمالك يعلن إسقاط عضوية مرتضى منصور 3 علام: حسام حسن رفض الشرط الجزائي.. وهذا سبب اختفاء حازم إمام 4 ريجينا راعيا رسميا للزمالك لمدة 3 سنوات