تشكيل ليفربول – غياب صلاح.. وتبديلات عديدة في ليفربول ضد لوتون

أجرى يورجن كلوب المدير الفني لليفربول العديد من التغييرات في تشكيل فريقه لمواجهة لوتون تاون بسبب الغيابات والإصابات.

ويلعب ليفربول ضد لوتون تاون في الجولة 26 من الدوري الإنجليزي، في المباراة التي تقام على ملعب أنفيلد.

ويغيب محمد صلاح عن ليفربول بسبب الإصابة، كذلك خرج داروين نونيز من قائمة المباراة.

وبذلك تكون قائمة غيابات ليفربول ضد لوتون تاون كالآتي:

أليسون بيكر - ترينت ألكساندر أرنولد - جويل ماتيب - كورتس جونز - تياجو ألكانتارا - دومينيك سوبوسلاي - ديوجو جوتا - محمد صلاح.

وجاء تشكيل ليفربول كالآتي:

المرمى: كويمين كيليهر

الدفاع: كونور برادلي – فيرجيل فان دايك – جاريل كوانساه – جو جوميز

الوسط: واتارو إيندو – أليكسيس ماك أليستر – ريان جرافينبيرخ

الهجوم: هارفي إيليوت – كودي جاكبو – لويس دياز

ويتصدر ليفربول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 57 نقطة، ويأتي لوتون تاون في المركز الـ18 برصيد 20 نقطة.