بعد التتويج بأمم إفريقيا 2023.. إصابة لاعب كوت ديفوار بمرض الملاريا

الأربعاء، 21 فبراير 2024 - 20:32

كتب : FilGoal

كريستيان كوامي - فيورنتينا

أعلن نادي فيورنتينا الإيطالي إصابة لاعبه الإيفواري كريستيان كوامي بمرض الملاريا.

وأوضح النادي نقل اللاعب للمستشفى لتلقي العلاج المناسب بحسب البيان الرسمي.

وشارك كوامي في فوز كوت ديفوار بلقب أمم إفريقيا 2023 بالفوز على نيجيريا في النهائي بالبطولة التي استضافتها بلاده.

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وخاض اللاعب البالغ 26 عاما 4 مباريات مع الأفيال في البطولة وغاب عن المشاركة في مباراتي نصف النهائي والنهائي.

وظهر كوامي بقميص البنفسجي الإيطالي في 22 مباراة سجل هدفا وصنع آخر.

وينتشر مرض الملاريا عن طريق البعوض، وهو ليس معديا. تظهر الأعراض عادة بعد سبعة إلى 18 يوما من الإصابة.

ولا تعد تلك أول إصابة بالملاريا تضرب صفوف أحد لاعبي منتخب كوت ديفوار، حيث غاب حامد تراوري لاعب بورنموث الإنجليزي عن البطولة بسبب إصابته بالمرض ذاته.

حينها تواجد تراوري في معسكر كوت ديفوار بشهر نوفمبر الماضي وعاد للإنجلترا وغاب عن المباريات بسبب الإصابة بالمرض ما تسبب في غيابه عن البطولة التي توجت بها بلاده.

فيورنتينا كوت ديفوار أمم إفريقيا كريستيان كوامي
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