سكاي: أخبار سيئة لليفربول.. ألونسو يُفضل تدريب بايرن ميونيخ

الأربعاء، 21 فبراير 2024 - 19:47

كتب : محمد مصطفى

تشابي ألونسو

ذكرت شبكة سكاي سبورتس، أن ليفربول الإنجليزي، وبايرن ميونيخ الألماني، يتنافسان من أجل الحصول على خدمات تشابي ألونسو مدرب باير ليفركوزن الحالي.

ويقدم ألونسو سلسلة من النتائج الإيجابية في الدوري الألماني، حيث يتصدر بوندسليجا برصيد 58 نقطة بفارق 8 نقاط عن أقرب ملاحقيه بايرن ميونيخ، وذلك قبل 12 جولة من نهاية المسابقة.

وأعلن يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، أن الموسم الحالي هو الأخير له مع الريدز، وكذلك أصدر بايرن ميونيخ بيانا رسميا، أعلن فيه رحيل توماس توخيل مع نهاية الموسم الحالي.

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وأوضح الألماني فلوريان بليتنبيرج الصحفي في سكاي سبورتس، أن ليفربول وبايرن استفسرا عن إمكانية التعاقد مع ألونسو، بعد الأداء الذي يقدمه مع ليفركوزن في تجربته الأولى كمدرب للفريق الأول، بعد تجربتي فريق الرديف في ريال سوسيداد، وفريق الشباب بريال مدريد.

وأشارت سكاي، أن الخيارين يروقان لألونسو كونه لعب في الناديين، وحقق معهما إنجازات خلال فترة لعبه.

وأوضحت سكاي، أن اختيار ألونسو يحمل أنباءً سيئة لليفربول، حيث يُفضل المدرب الإسباني الانتقال لتدريب بايرن ميونيخ في الوقت الحالي عن تدريب ليفربول.

ولعب ألونسو مع ليفربول خلال الفترة من 2004 حتى 2009، وحقق مع الريدز لقب دوري أبطال أوروبا 2005، وكأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس الدرع الخيرية 2006.

ولعب للفريق البافاري في نهاية مسيرته الاحترافية خلال الفترة من 2014 حتى 2017، وحصل معه على 3 ألقاب للبوندسليجا، ولقب لكأس ألمانيا، وكأس السوبر الألماني.

وفي حالة نجاح ألونسو في قيادة ليفركوزن للتتويج بلقب الدوري الألماني، سينجح في كسر السلسلة القياسية لبايرن ميونيخ المتوج بالدوري الألماني 11 موسما على التوالي.

وكان ألونسو ضمن الجيل الذهبي لمنتخب إسبانيا المتوج بمونديال 2010، وبطولتي اليورو 2008، و2012.

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