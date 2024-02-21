ميرور: غياب صلاح عن ليفربول ضد لوتون للإصابة

الأربعاء، 21 فبراير 2024 - 19:43

كتب : FilGoal

محمد صلاح - كريستال بالاس وليفربول

تأكد غياب محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر عن فريقه في مباراة لوتون تاون بعد قليل في الدوري الإنجليزي.

وكشفت صحيفة "ميرور" الإنجليزية عن غياب محمد صلاح عن ليفربول بسبب الإصابة في مباراة لوتون تاون.

بالإضافة إلى داروين نونيز مهاجم الفريق الذي يعاني من إصابة أيضا.

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وبذلك تكون قائمة غيابات ليفربول ضد لوتون تاون كالآتي:

أليسون بيكر

ترينت ألكساندر أرنولد

جويل ماتيب

كورتس جونز

تياجو ألكانتارا

دومينيك سوبوسلاي

ديوجو جوتا

محمد صلاح

داروين نونيز

ولا يزال موقف محمد صلاح من المشاركة يوم الأحد المقبل ضد تشيلسي في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية غير معلوم.

وتعرض محمد صلاح للإصابة في مباراة مصر وغانا في كأس الأمم الإفريقية وغاب منذ هذه المواجهة إلى أن عاد أمام برينتفورد وسجل هدفا وصنع آخر.

ويسعى ليفربول لتأمين صدارته للدوري الإنجليزي حين يواجه لوتون تاون في افتتاح الجولة 26 من الدوري الإنجليزي على ملعب أنفيلد.

ويبتعد ليفربول عن مانشستر سيتي الوصيف بنقطة وعن أرسنال الثالث بنقطتين.

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