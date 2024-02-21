نجم الهلال: سنلعب مواجهة سباهان كأنها نهائي دوري أبطال آسيا

الأربعاء، 21 فبراير 2024 - 17:06

كتب : FilGoal

الهلال

رغم الفوز المريح في الذهاب خارج ملعبه.. يؤمن محمد كنو لاعب الهلال بأن فريقه سيدخل مباراة سباهان الإيراني في إياب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا بهدف الفوز لا غير.

وانتصر الهلال على سباهان بنتيجة 3-1 في مباراة الذهاب بإيران الخميس الماضي، ويستقبله في ملعب المملكة أرينا يوم الخميس في الإياب.

وقال كنو في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء: "سنلعب مواجهة سباهان كأنها المباراة النهائية، وسنعمل على تحقيق الانتصار والاستمرار في سلسلة الانتصارات المتتالية".

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وأضاف "نحن نملك الشغف، من أجل تحقيق الإنجازات والبطولات مع الفريق، أي لاعب لا يمتلك الشغف لن يصل إلى أهدافه".

وواصل "كل لاعبي الهلال يمتلكون هذه الصفة، ولديهم الطموح لتحقيق لقب دوري أبطال آسيا".

وأردف "هدفنا بكل تأكيد تحقيق بطولة دوري أبطال آسيا، على الرغم من تحقيقنا اللقب القاري أكثر من مرة، إلا أن هدفنا منصب نحو رفع كأس البطولة هذا الموسم أيضا".

وشدد الدولي السعودي "سنقاتل للفوز بالبطولة وكأننا لم نحققها من قبل".

وأتم "تواجد نجوم كبار قادمين من أوروبا في صفوفنا، يتيح لنا الاستفادة والتعلم منهم".

الهلال محمد كنو سباهان
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