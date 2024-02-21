سون يحسم الجدل حول كسر إصبعه في شجار بمعسكر كوريا خلال كأس آسيا

الأربعاء، 21 فبراير 2024 - 16:49

كتب : FilGoal

البرازيل - كوريا الجنوبية - سون

أوضح سون هيونج مين قائد منتخب كوريا الجنوبية يوم الأربعاء إنه قبل اعتذار زميله لي كانج إن، وأكد حدوث شجار خلال معسكر الفريق بكأس آسيا 2023.

وأفادت وكالة الأنباء الكورية أن سون الذي نشر رسالة مرفقة بصورته مع لي عبر حسابه الشخصي على إنستجرام، قبل اعتذار زميله.

في البداية قال لي لاعب باريس سان جيرمان إنه زار سون بنادي توتنام واعتذر له، وأضاف "تسبب قصور تفكيري وتصرفاتي المتهورة في كأس آسيا في خيبة أمل كبيرة لدى جميع لاعبي المنتخب بمن فيهم سون ومشجعي كرة القدم".

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فيما كشف سون أن لي قدم له وبقية الفريق اعتذارا صادقا.

وأضاف "سأعتني مع زملائي بـ لي بشكل خاص ونساعده على التطور ليصبح شخصا جيدا ورياضيا جيدا للتأكد من أنه لن يرتكب مثل هذه الأخطاء مرة أخرى".

وتابع "عندما كنت أصغر سنا ارتكبت نصيبي من الأخطاء وأعتقد أنني وصلت إلى ما أنا عليه في مسيرتي اليوم بفضل النصائح والإرشادات من الزملاء المخضرمين كلما حدث ذلك".

ووجه سون رسالة للجماهير الكورية قائلا "لي يمر بوقت عصيب حقا منذ الحادث، وأنا كقائد للمنتخب الوطني أود أن أطلب منكم أن تسامحوه بكرمكم وطيبة قلوبكم من فضلكم".

وواصل نجم توتنام "سأتحمل نصيبي من اللوم في هذا الشجار ولست فخورا بما فعلته فيه أيضا".

واستمر "مع ذلك أعتقد أنه جزء من واجب القائد هو القيام بأشياء قد لا يحبها الناس، من أجل مصلحة الفريق".

وأردف سون "سأحاول أن أكون أكثر ذكاء وحكمة عندما أحاول قيادة زملائي في الفريق".

ونفى سون الشائعات التي انتشرت حول وجود تكتلات وسط لاعبي كوريا خلال كأس آسيا.

وأتم "لقد حاولنا دائما أن نحقق الهدف المشترك كفريق، أريد أن أعتذر من أعماق قلبي عن التسبب في هذه المشكلة على الرغم من كل الحب الذي تلقيناه من الجمهور، سنحاول اغتنام هذه الفرصة لنصبح فريقا أفضل".

وودع منتخب كوريا الجنوبية كأس آسيا من الدور نصف النهائي عقب الخسارة من الأردن بهدفين دون رد.

كوريا سون هيونج مين لي كانج إين
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