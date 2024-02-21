جوارديولا يوجه رسالة لمنتقدي هالاند

وجه بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي رسالة لمنتقدي مهاجمه إرلينج هالاند.

وسجل هالاند هدف المباراة الوحيد أمام برينتفورد في المباراة المؤجلة من الجولة 18 للدوري الإنجليزي.

وقال جوارديولا في تصريحات نشرها موقع ناديه: "إذا اضطررت إلى اختيار مهاجم واحد ليستغل تلك اللحظة (سقوط مدافع برينتفورد)، فأنا أفضل اختيار هالاند".

وأضاف "عندما كنت صغيرا قيل لي لا تنتقد المهاجمين الكبار، لأنهم سيخرسونك، هذا أمر مؤكد، عاجلا أو آجلا سيتمكنون من هز الشباك".

وتابع "لقد ابتعد هالاند عن الملاعب لمدة شهرين بسبب الإصابة، ثم مر بأسبوع صعب للغاية حين فقد جدته وهذا ليس بالأمر السهل على الإنسان".

وأكمل المدرب الإسباني "إرلينج يسجل عندما لا يكون في أفضل حالاته في الوقت الحالي".

وواصل "في هذا النوع من المباريات، خاصة ضد برينتفورد، تحتاج إلى هالاند".

ويتصدر النرويجي سباق الحذاء الذهبي لهداف الدوري الإنجليزي برصيد 17 هدفًا في الدوري، بفارق هدفين عن محمد صلاح نجم ليفربول.

وكسر هالاند عقدة برينتفورد وسجل في شباكهم وقاد فريقه مانشستر سيتي للفوز بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب الاتحاد.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى النقطة 56 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بفارق نقطة واحدة عن ليفربول المتصدر.

وتوقف رصيد برينتفورد عند النقطة 25 في المركز الـ14.

وبعد الهدف حقق هالاند رقما قياسيا بنجاحه في تسجيل الأهداف في كل فرق الدوري الإنجليزي الذي لعب ضدها من انضمامه لمانشستر سيتي.

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