وكيل كلوب يوضح موقفه في ظل تكهنات ارتباطه بتدريب برشلونة أو بايرن

الأربعاء، 21 فبراير 2024 - 14:54

كتب : FilGoal

يورجن كلوب - ليفربول

كشف مارك كوزيكه وكيل يورجن كلوب مدرب ليفربول موقف موكله من الشائعات التي تربط اسمه بتدريب فرق أخرى.

كلوب الذي أعلن قبل أسابيع رحيله عن ليفربول في نهاية الموسم الجاري، ارتبط اسمه بفرق مثل برشلونة وبايرن ميونيخ.

وقال كوزيكه في تصريحات مقتضبة لشبكة سكاي سبورت ألمانيا: "لن يقوم كلوب بتدريب أي فريق أو منتخب لمدة عام بعد الموسم الحالي، ولا يفكر في تغيير رأيه".

أخبار متعلقة:
زميله: هالاند هو الأفضل في العالم سكاي: بايرن استفسر بالفعل عن إمكانية التعاقد مع تشابي ألونسو جوارديولا يوضح سبب عدم الدفع بـ دي بروين أمام برينتفورد في حال مشاركته.. رقم تاريخي ينتظر صلاح أمام لوتون

وذكر تقرير سكاي أن كلوب لن يدرب بايرن ميونيخ خلفا لتوماس توخيل الذي سينفصل عن الفريق في نهاية الموسم، الأمر مستبعد بنسبة 100%.

وأعلن نادي بايرن ميونيخ صباح الأربعاء انفصاله عن توخيل بنهاية هذا الموسم.

فيما أعلن تشافي هيرنانديز مدرب الفريق الكتالوني قبل أسابيع رحيله في نهاية الموسم الجاري.

في السياق نفسه، سيحاول بايرن التعاقد مع تشابي ألونسو مدرب باير ليفركوزن قبل ليفربول، إذا قرر ألونسو مغادرة فريقه في الصيف.

وتعاقد ليفربول مع كلوب لتدريب الفريق في شهر أكتوبر عام 2015 خلفا لبريندان رودجيرز.

وفاز كلوب مع ليفربول ببطولة واحدة من كل من الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس رابطة الأندية الإنجليزية والسوبر الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

برشلونة ليفربول بايرن ميونيخ يورجن كلوب توماس توخيل تشابي ألونسو
نرشح لكم
كلوب: الجمهور والفريق غيرا المباراة ضد لوتون تاون بدون صلاح.. ليفربول يتغلب على الغيابات ويهزم لوتون برباعية انتهت الدوري الإنجليزي – ليفربول (4)-(1) لوتون.. فوز الريدز تشكيل ليفربول – غياب صلاح.. وتبديلات عديدة في ليفربول ضد لوتون سكاي: أخبار سيئة لليفربول.. ألونسو يُفضل تدريب بايرن ميونيخ ميرور: غياب صلاح عن ليفربول ضد لوتون للإصابة السير راتكليف: أريد طرد ليفربول ومانشستر سيتي من مكانهما سون يحسم الجدل حول كسر إصبعه في شجار بمعسكر كوريا خلال كأس آسيا
أخر الأخبار
عامر حسين: الكمبيوتر لن يستطيع تنظيم مواعيد الدوري 30 دقيقة | الكرة المصرية
أرتيتا يوضح أسباب خسارة أرسنال ضد بورتو في أبطال أوروبا 46 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
كلوب: الجمهور والفريق غيرا المباراة ضد لوتون تاون ساعة | الدوري الإنجليزي
عامر حسين لـ في الجول: إذا تأجلت مباراة الأهلي وميدياما لن يلعب الأحمر ضد البلدية في الدوري ساعة | الكرة المصرية
دوري أبطال أوروبا - بورتو يحقق فوزا قاتلا ويرسخ عقدة أرسنال في دراجاو ساعة | دوري أبطال أوروبا
دوري أبطال أوروبا - أوسيمين رد على ليفا.. برشلونة يفرض التعادل على نابولي ذهابا ساعة | دوري أبطال أوروبا
الأهلي يطلب تأجيل مباراة ميدياما بسبب حادث طائرة الفريق في غانا ساعة | الكرة المصرية
بدون صلاح.. ليفربول يتغلب على الغيابات ويهزم لوتون برباعية ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت دوري اليد - الأهلي (28)-(29) الزمالك.. الأبيض ينتصر برميات الترجيح 2 الزمالك يعلن إسقاط عضوية مرتضى منصور 3 ريجينا راعيا رسميا للزمالك لمدة 3 سنوات 4 حسن شحاتة: شيكابالا "شتمني".. وتدخل حسام حسن "كبر" أزمة ميدو