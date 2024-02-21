وكيل كلوب يوضح موقفه في ظل تكهنات ارتباطه بتدريب برشلونة أو بايرن

كشف مارك كوزيكه وكيل يورجن كلوب مدرب ليفربول موقف موكله من الشائعات التي تربط اسمه بتدريب فرق أخرى.

كلوب الذي أعلن قبل أسابيع رحيله عن ليفربول في نهاية الموسم الجاري، ارتبط اسمه بفرق مثل برشلونة وبايرن ميونيخ.

وقال كوزيكه في تصريحات مقتضبة لشبكة سكاي سبورت ألمانيا: "لن يقوم كلوب بتدريب أي فريق أو منتخب لمدة عام بعد الموسم الحالي، ولا يفكر في تغيير رأيه".

وذكر تقرير سكاي أن كلوب لن يدرب بايرن ميونيخ خلفا لتوماس توخيل الذي سينفصل عن الفريق في نهاية الموسم، الأمر مستبعد بنسبة 100%.

وأعلن نادي بايرن ميونيخ صباح الأربعاء انفصاله عن توخيل بنهاية هذا الموسم.

فيما أعلن تشافي هيرنانديز مدرب الفريق الكتالوني قبل أسابيع رحيله في نهاية الموسم الجاري.

في السياق نفسه، سيحاول بايرن التعاقد مع تشابي ألونسو مدرب باير ليفركوزن قبل ليفربول، إذا قرر ألونسو مغادرة فريقه في الصيف.

وتعاقد ليفربول مع كلوب لتدريب الفريق في شهر أكتوبر عام 2015 خلفا لبريندان رودجيرز.

وفاز كلوب مع ليفربول ببطولة واحدة من كل من الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس رابطة الأندية الإنجليزية والسوبر الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

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