زميله: هالاند هو الأفضل في العالم

أسهب أوسكار بوب لاعب مانشستر سيتي الشاب في الإشادة بزميله إرلينج هالاند بعد قيادة الفريق للفوز على برينتفورد.

وسجل هالاند هدف المباراة الوحيد أمام برينتفورد في المباراة المؤجلة من الجولة 18 للدوري الإنجليزي.

وقال بوب في تصريحات نشرها موقع ناديه: "هالاند هو المهاجم الأفضل في العالم".

وأضاف "هالاند أكبر مني بـ3 سنوات فقط، أمر مدهش أن ألعب مع واحد من العظماء".

ويتصدر النرويجي سباق الحذاء الذهبي لهداف الدوري الإنجليزي برصيد 17 هدفًا في الدوري، بفارق هدفين عن محمد صلاح نجم ليفربول.

وتابع البالغ من العمر 20 عاما "كنا نواجه فريقًا جيدًا جدًا، لقد كانت مباراة صعبة".

وأتم "مشاركتي الأولى كأساسي في الدوري الإنجليزي كانت رائعة، وأنا سعيد جدا بالفوز".

بوب لعب مباراته الأولى كأساسي في الدوري الإنجليزي بعد أن خاض 7 مباريات كبديل في الدوري.

وكسر إيرلينج هالاند عقدة برينتفورد وسجل في شباكهم وقاد فريقه مانشستر سيتي للفوز بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب الاتحاد.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى النقطة 56 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بفارق نقطة واحدة عن ليفربول المتصدر.

وتوقف رصيد برينتفورد عند النقطة 25 في المركز الـ14.

وبعد الهدف حقق هالاند رقما قياسيا بنجاحه في تسجيل الأهداف في كل فرق الدوري الإنجليزي الذي لعب ضدها من انضمامه لمانشستر سيتي.

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