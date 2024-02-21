جوارديولا يوضح سبب عدم الدفع بـ دي بروين أمام برينتفورد

أوضح بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي سبب عدم الدفع بنجمه كيفن دي بروين أمام برينتفورد.

وشاهد دي بروين فوز سيتي على برينتفورد 1-0 في المباراة المؤجلة من الجولة 18 للدوري الإنجليزي من على مقاعد البدلاء.

وقال جوارديولا في تصريحات نشرها موقع ناديه: "لم أدفع بكيفن دي بروين أمام برينتفورد لأنه شعر بألم طفيف في عضلة الفخذ ولم نرغب في المخاطرة بأي شكل".

وشدد المدرب الإسباني "دي بروين بخير، عدم الدفع به قرار احترازي أكثر من أي شيء آخر".

وتابع "قال الطبيب إن دي بروين يشعر بانزعاج عضلي طفيف، لذا بعد 5 أشهر من الغياب لا نريد أن نتخذ أي مخاطرة".

وعاد النجم البلجيكي للمشاركة في المباريات منتصف الشهر الماضي بعد غيابه منذ بداية الموسم بسبب الإصابة.

وكسر إيرلينج هالاند عقدة برينتفورد وسجل في شباكهم وقاد فريقه مانشستر سيتي للفوز بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب الاتحاد.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى النقطة 56 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بفارق نقطة واحدة عن ليفربول المتصدر.

وتوقف رصيد برينتفورد عند النقطة 25 في المركز الـ14.

وبعد الهدف حقق هالاند رقما قياسيا بنجاحه في تسجيل الأهداف في كل فرق الدوري الإنجليزي الذي لعب ضدها من انضمامه لمانشستر سيتي.

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