بعثة الأهلي تغادر إلى غانا استعدادا لمواجهة ميدياما

الأربعاء، 21 فبراير 2024 - 12:06

كتب : FilGoal

علي معلول - رامي ربيعة - عمرو السولية - بعثة الأهلي

غادرت بعثة فريق الأهلي مطار القاهرة إلى غانا لخوض مواجهة ميدياما في منافسات أبطال إفريقيا.

ويسافر الأهلي غدا الأربعاء إلى غانا لمواجهة ميدياما في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويحل الأهلي ضيفا على ميدياما في تمام السادسة من مساء الجمعة.

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ويترأس بعثة الأهلي، مهند مجدي عضو مجلس إدارة النادي.

وجاءت قائمة الأهلي كالآتي:

حارس المرمى: مصطفى شوبير - حمزه علاء - مصطفى مخلوف

الدفاع: علي معلول - كريم الدبيس - أكرم توفيق - محمد هاني – محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم – رامي ربيعة

الوسط: إمام عاشور – عمرو السولية – محمد مجدي "أفشة" – حسين الشحات – رضا سليم – كريم فؤاد – كريم وليد – مصطفى أبو الخير

الهجوم: بيرسي تاو – أنتوني موديست – وسام أبو علي – طاهر محمد

ويحتل الأهلي المركز الأول في المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط بفارق نقطة عن شباب بلوزداد صاحب المركز الثاني، ويأتي ميدياما في المركز الرابع والأخير برصيد 4 نقاط.

وانضم وسام أبو علي لقائمة الأهلي لأول مرة بعد غيابه عن مواجهة شباب بلوزداد بسبب الإصابة.

بينما خرج محمود عبد المنعم "كهربا" من القائمة.

وعلم FilGoal.com أن كهربا حصل على إذن من الجهاز الفني وخالد بيبو مدير الكرة للغياب عن المباراة لحضور حفل زفاف شقيقته.

كما يغيب مروان عطية عن المباراة لحصوله على إنذار ثاني أمام شباب بلوزداد في المباراة السابقة.

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