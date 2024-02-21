فاي: قبل أمم إفريقيا توقعنا مواجهة منتخب مصر..ودور دروجبا كان هاما

كشف إيمرس فاي المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار عن دور ديديه دروجبا في دعم الفريق.

وشدد فاي على تركيزه خلال الفترة الحالية مع منتخب كوت ديفوار والتصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وبسؤاله عن التدريب في مصر مستقبلا قال: "كرة القدم المصرية مغرية للكثير من المدربين ولكن بالنسبة لي اتخذ خطواتي خطوة بخطوة".

وتابع فاي عبر القناة الأولى "الآن أنا مدير فني متوج بلقب أمم إفريقيا أريد الاحتفال بذلك ثم بعد ذلك لدينا تصفيات صعبة في كأس العالم".

وشدد "ما يشغلني في الوقت الحالي أنني مدير فني لمنتخب كوت ديفوار وأركز على أهدافي مع الفريق، أتابع الفرق المصرية من خلال البطولات الإفريقية وبالتأكيد ما يحققه الأهلي في السنوات الأخيرة".

وكشف فاي "قبل انطلاق هذه النسخة، كنت أتوقع مواجهة مصر في أمم إفريقيا، وإذا كنت تريد الفوز بالبطولة عليك تحقيق الانتصار أمام الجميع، ولكن للأسف لم نواجه مصر بسبب فوز الكونغو الديمقراطية".

واختتم فاي تصريحاته "ديديه دروجبا كان متحمسا حاله حال الشعب الإيفواري بالكامل، تحدث معنا على ضرورة حصد لقب أمم إفريقيا، وأشكره على ذلك الدعم ومساعدتنا في تخطي المرحلة الصعبة ودوره كان هاما بالنسبة لي وللاعبين".

وأعلن الاتحاد الإيفواري لكرة القدم تولي إيمرس فاي قيادة المنتخب بصفة دائمة بعدما قاد الفريق بصفة مؤقتة خلال أمم إفريقيا.

وفاز إيميرس فاي مدرب كوت ديفوار بجائزة أفضل مدرب في كأس أمم إفريقيا 2023، وهو لم يكن مديرا فنيا وقت بداية البطولة حتى!

البلد المضيف بدأت مسيرته بالفوز على غينيا بيساو 2-0، ثم الخسارة أمام نيجيريا 1-0، حتى هنا لا توجد مشكلة، ولكن الكارثة التي وقعت أمام غينيا الاستوائية بالخسارة 4-0 كانت القشة.

قرر الاتحاد الإيفواري إقالة المدرب الفرنسي جان لوي جاسيه على الفور، وتولى فاي المهمة في مواجهة السنغال حامل اللقب.

المهمة الأولى التي توقع الجميع فيها نهاية مأساوية لصاحب الأرض، تحولت إلى عبور شاق بركلات الترجيح.

وبعد فوز مثير على مالي في ربع النهائي، وهدف في شباك الكونغو الديمقراطية بنصف النهائي حسم العبور، تمكن الأفيال من العودة في النهائي من التأخر بهدف إلى الفوز على نيجيريا 2-1.

بطولة تاريخية بكل المقاييس، كتبت التتويج الثالث في تاريخ كوت ديفوار بعد 1992 و2015، لتتساوى مع نيجيريا التي فقدت فرصة اللقب الرابع.