في حال مشاركته.. رقم تاريخي ينتظر صلاح أمام لوتون

يبحث محمد صلاح نجم ليفربول عن كتابة صفحة جديدة في تاريخ ناديه حين يواجه لوتون تاون يوم الأربعاء.

ويحل لوتون ضيفا على ليفربول ضمن الجولة 26 من الدوري الإنجليزي، في مباراة يسابق صلاح الزمن للحاق بها (التفاصيل).

ويحتاج محمد صلاح إلى هدف واحد ليصل إلى هدفه الـ20 مع ليفربول في مختلف المسابقات، ويصبح أول لاعب في تاريخ النادي يسجل 20 هدفا في 7 مواسم متتالية.

إذ سجل صلاح حتى الآن 19 هدفا في 27 مباراة لعبها مع الحمر هذا الموسم بمختلف المسابقات.

ويلعب نجم بازل السابق موسمه السابع مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 333 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 205 أهداف وصنع 88 هدفا.

وتوج بسبعة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.