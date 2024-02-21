سام مرسي يصنع ويقود فريقه لفوز قاتل للمنافسة على التأهل لبريميرليج

الأربعاء، 21 فبراير 2024 - 00:42

كتب : محمد مصطفى

سام مرسي - إبسويتش

ساهم سام مرسي لاعب وسط إيبسويتش تاون، في فوز فريقه على حساب روثيرهام يونايتد، بنتيجة 4-3، في الأسبوع الـ29 من دوري البطولة الإنجليزية "تشامبيون شيب".

سام مرسي

النادي : إبسويتش تاون

تقدم الضيوف بهدف في الدقيقة الثانية عن طريق توم إيفيز، قبل أن يرد إيبسويتش تاون، سريعا، بعرضية من سام مرسي في الدقيقة التاسعة، لعبها زميله ويس بيرنزرأسية في الشباك.

وأضاف أصحاب الأرض هدفين في الدقيقتين 14، و29، عن طريق كيفر مور، وويس بيرنز.

أخبار متعلقة:
بمشاركة سام مرسي.. إبسويتش تاون يغادر كأس الاتحاد الإنجليزي ضد فريق من الدرجة السادسة حازم إمام: اختيارات فيتوريا طبيعية بنسبة 90%.. وحقيقة اعتذار سام مرسي عن عدم الانضمام منتخب مصر يكشف لـ في الجول حقيقة اعتذار سام مرسي عن عدم المشاركة في كأس إفريقيا

وفي الشوط الثاني نجح روثيرهام في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 60 عن طريق اللاعب حكيم أودوفين.

وشهد الوقت بدل الضائع إثارة كبيرة، حيث سجل روثيرهام الهدف الثالث والتعادل في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع عن طريق ضربة جزاء نفذها اللاعب كارلوس كافو، ولكن نجح إيبسويتش في العودة مجددًا سريعا ليسجل أصحاب الأرض الهدف الرابع في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع عن طريق اللاعب أوماري هوتشينسون.

وخاض سام مرسي قائد الفريق دقائق المباراة كاملة، ونجح في الوصول لصناعة الهدف الرابع هذا الموسم لفريقه.

ورفع إيبسويتش تاون رصيده لـ69 نقطة في المركز الثالث، نفس رصيد ليدز يونايتد صاحب الوصافة، ولكن فارق الأهداف لصالح الأخير، وخلفهما ساوثهامبتون برصيد 67 نقطة.

أما فريق روثيرهام يونايتد، فيقبع في المركز الـ24 الأخير برصيد 19 نقطة.

ويتصدر الدوري ليستر سيتي برصيد 78 نقطة، قبل نهاية المسابقة بـ13 جولة.

ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني في دوري تشامبيون شيب، إلى الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج"، فيما يتنافس أصحاب المراكز من الثالث إلى السادس في دورة رباعية لتحديد المتأهل الأخير للدوري الإنجليزي.

سام مرسي الدوري الإنجليزي إيبسويتش تاون تشامبيون شيب دوري البطولة الإنجليزية
نرشح لكم
ضربة قوية لـ ليفربول.. مدرب البرازيل يؤكد غياب أليسون عن توقف مارس الدولي بعد استيفاء الشروط.. يونايتد يعلن بيع 27.7 % من أسهم النادي لملياردير بريطاني سجل في كل فرق الدوري الإنجليزي.. هالاند يكسر عقدة برينتفورد ويقود سيتي للفوز جريزمان: أرحب بـ مبابي في مدريد.. وسعيد بلعب الدربي ضده انتهت الدوري الإنجليزي – مانشستر سيتي (1)-(0) برينتفورد.. فوز السماوي تشكيل مانشستر سيتي – هالاند أساسي.. ودي بروين على الدكة ضد برينتفورد بعد تعليقه على وزنه.. جوارديولا يعتذر لـ فيليبس التعاقد الـ11 في 17 شهرا من برايتون.. تشيلسي يضم رئيس التوظيف
أخر الأخبار
خبر في الجول - سوتشي الروسي قدم عرضا لاستعارة محمد حمدي من إنبي 29 دقيقة | الكرة المصرية
ضربة قوية لـ ليفربول.. مدرب البرازيل يؤكد غياب أليسون عن توقف مارس الدولي 45 دقيقة | الكرة الأوروبية
سام مرسي يصنع ويقود فريقه لفوز قاتل للمنافسة على التأهل لبريميرليج 58 دقيقة | الدوري الإنجليزي
عضو اتحاد الكرة: حسام حسن في حالة جيدة.. وهذا سبب تعرضه لأزمة صحية ساعة | منتخب مصر
أصلح ما أهدره.. أرناوتوفيتش يقود إنتر للفوز على أتليتكو ساعة | الكرة الأوروبية
بهدف لاعبه السابق.. تعادل إيندهوفن ودورتموند بدوري الأبطال والحسم في ألمانيا ساعة | دوري أبطال أوروبا
بعد استيفاء الشروط.. يونايتد يعلن بيع 27.7 % من أسهم النادي لملياردير بريطاني ساعة | الدوري الإنجليزي
سجل في كل فرق الدوري الإنجليزي.. هالاند يكسر عقدة برينتفورد ويقود سيتي للفوز 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت دوري اليد - الأهلي (28)-(29) الزمالك.. الأبيض ينتصر برميات الترجيح 2 الزمالك يعلن إسقاط عضوية مرتضى منصور 3 علام: حسام حسن رفض الشرط الجزائي.. وهذا سبب اختفاء حازم إمام 4 ريجينا راعيا رسميا للزمالك لمدة 3 سنوات