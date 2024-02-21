سام مرسي يصنع ويقود فريقه لفوز قاتل للمنافسة على التأهل لبريميرليج

ساهم سام مرسي لاعب وسط إيبسويتش تاون، في فوز فريقه على حساب روثيرهام يونايتد، بنتيجة 4-3، في الأسبوع الـ29 من دوري البطولة الإنجليزية "تشامبيون شيب".

سام مرسي النادي : إبسويتش تاون

تقدم الضيوف بهدف في الدقيقة الثانية عن طريق توم إيفيز، قبل أن يرد إيبسويتش تاون، سريعا، بعرضية من سام مرسي في الدقيقة التاسعة، لعبها زميله ويس بيرنزرأسية في الشباك.

وأضاف أصحاب الأرض هدفين في الدقيقتين 14، و29، عن طريق كيفر مور، وويس بيرنز.

وفي الشوط الثاني نجح روثيرهام في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 60 عن طريق اللاعب حكيم أودوفين.

وشهد الوقت بدل الضائع إثارة كبيرة، حيث سجل روثيرهام الهدف الثالث والتعادل في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع عن طريق ضربة جزاء نفذها اللاعب كارلوس كافو، ولكن نجح إيبسويتش في العودة مجددًا سريعا ليسجل أصحاب الأرض الهدف الرابع في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع عن طريق اللاعب أوماري هوتشينسون.

وخاض سام مرسي قائد الفريق دقائق المباراة كاملة، ونجح في الوصول لصناعة الهدف الرابع هذا الموسم لفريقه.

ورفع إيبسويتش تاون رصيده لـ69 نقطة في المركز الثالث، نفس رصيد ليدز يونايتد صاحب الوصافة، ولكن فارق الأهداف لصالح الأخير، وخلفهما ساوثهامبتون برصيد 67 نقطة.

أما فريق روثيرهام يونايتد، فيقبع في المركز الـ24 الأخير برصيد 19 نقطة.

ويتصدر الدوري ليستر سيتي برصيد 78 نقطة، قبل نهاية المسابقة بـ13 جولة.

ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني في دوري تشامبيون شيب، إلى الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج"، فيما يتنافس أصحاب المراكز من الثالث إلى السادس في دورة رباعية لتحديد المتأهل الأخير للدوري الإنجليزي.