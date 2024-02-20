بعد استيفاء الشروط.. يونايتد يعلن بيع 27.7 % من أسهم النادي لملياردير بريطاني

الثلاثاء، 20 فبراير 2024 - 23:46

كتب : محرر في الجول

السير جيم راتكليف

أعلن مانشستر يونايتد بيع 27.7% من أسهم النادي إلى الملياردير البريطاني السير جيم راتكليف، وذلك بعد موافقة الاتحاد الإنجليزي ورابطة الدوري الإنجليزي.

وكانت رابطة الدوري الإنجليزي، أصدرت بيانا قبل أسبوع، أعلنت فيه موافقتها على استحواذ راتكليف على نسبة 25 % من أسهم النادي، قبل أن يستثمر المليادير البريطاني 100 مليون دولار في النادي للحصول على أسهم إضافية، سيتم استثمارها حتى 31 ديسمبر 2024 في البنية التحيتية في أولد ترافورد، لتصل ملكيته ما يقرب من 27.7 %.

وعلق السير جيم راتكليف على إتمام صفقة الاستحواذ: "شرف عظيم أن تصبح مالكًا مشاركا في مانشستر يونايتد، ولكنه مجرد بداية رحلتنا لإعادة مانشستر يونايتد إلى قمة كرة القدم الإنجليزية والأوروبية والعالمية، مع إمكانيات عالمية المستوى لمشجعي الفريق".

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كما علق جويل جلايزر الرئيس التنفيذي المشارك للنادي: "أود أن أرحب بالسير جيم كمالك مشارك وأتطلع للعمل بشكل وثيق معه ومع شركة INEOS Sport لتحقيق مستقبل مشرق لمانشستر يونايتد."

وستكون شركة "INEOS" مسؤولة عن قطاع فريق كرة القدم في النادي على جميع الأصعدة لفرق الرجال والسيدات والأكاديمية.

يذكر أن عائلة جلايزرز وضعت أسهم النادي في نوفمبر 2022 للبيع، وتنافس الشيخ جاسم بن حمد مع السير راتكليف.

وطلبت العائلة 8 مليار دولار أمريكي من أجل بيع أسهم النادي وكانت قريبة من بيع النادي للمستثمر القطري.

من هو جيم راتكليف؟

رجل الأعمال البالغ 71 عاما مشجع لمانشستر يونايتد وتواجد في مدرجات ملعب كامب نو في نهائي دوري أبطال أوروبا 1999 محتفلا بفوز الفريق التاريخي باللقب على حساب بايرن ميونيخ.

وحاول من قبل شراء ناديي تشيلسي ونيوكاسل.

ويمتلك شركة "INEOS" التي تمتلك أندية نيس الفرنسي، ولوزان السويسري، وأر سي أبيدجان الإيفواري.

وتدر شركة "INEOS" وعملها الأساسي تصنيع البتروكيماويات مبلع 65 مليار دولار سنويا.

وارتفع صافي ثروة راتكليف في 2023 إلى 29.6 مليار دولار.

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